"한국지엠 직영정비 폐쇄 막기 위해 노동자·시민들 나서"

큰사진보기 ▲민주노총 전국금속노동조합은 28일 오전 한국지엠 창원 직영정비센터 앞에서 "직영정비 일방폐쇄 중단 촉구" 투쟁행동을 벌였다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

한국지엠(GM)이 전국 9개 직영정비서비스센터를 오는 2월 15일부터 폐쇄하기로 한 가운데, 노동자들이 항의하고 나섰다. 노동자들이 가입해 있는 전국금속노동조합은 28일 부평·창원 직영서비스센터 앞에서 항의행동을 벌였다.금속노조는 "한국지엠 정비 마비 사태, 노동자가 나선다"라며 계속 투쟁을 결의했다.한국지엠에 대해 이들은 "GM은 한국에서 돈을 빼먹기 바빴다. 연구개발법인을 분리했고, 군산공장과 부평2공장을 폐쇄했다. 인천, 창원, 제주의 물류센터를 폐쇄하고 서울과 동서울의 서비스센터, 부천연수원 등 부지를 매각했다"라며 "2018년 공적자금 8090억을 받아먹고는 오히려 한국 내에서 종합 자동차회사로서의 기반을 무너뜨리며 철수준비에 혈안이 되어 있다"라고 지적했다.이어 "2025년 한국GM은 금속노조 한국지엠지부와 직영정비 폐쇄 문제를 원점에서 재논의 하기로 합의했다"라며 "그러나 지난 11월 7일 전국의 9개 직영정비서비스센터 전체를 2월 15일 자로 전면 폐쇄하겠다고 노동조합에 일방적으로 통보했다. 역시나 번번히 속이기만 하는 GM이었다"라고 덧붙였다.직영정비센터를 전면 폐쇄하면서 고난이도 정비가 필요한 시민은 갈 곳이 없다. 도대체 시민들의 안전은 어떻게 하겠다는 것인지 알 수가 없다"라며 "금속노조에 가입해서 목소리를 냈다는 이유로 세종물류센터 하청노동자를 집단해고하면서 정비부품물류망의 마비를 자초했다. 이제 직영정비는 물론 협력정비사업소 어떤 곳에서도 GM차량의 정비를 받을 수 없다"라고 지적했다.차량 정비 관련해 이들은 "한국지엠 정비 마비 사태, 노동자와 시민이 나선다. 한국지엠은 노조 탓만 하면서 소비자의 안전과 노동자의 불안을 책임지지 않는다"라며 "정부도 한국지엠의 책임감 없는 행태에 대해 관리·감독을 요구해도 묵묵부답이다. 누구도 책임지지 않을 때, 한국지엠 노동자는 닫힌 정비센터 문을 열고 지엠 차량을 타는 시민들과 함께 책임감을 보여주겠다"라고 결의했다.발언이 이어졌다. 김은형 민주노총 경남본부장은 "외투기업 한국지엠의 횡포는 어제오늘의 일이 아니었다"라며 "2018년 영업손실 적자. 군산공장폐쇄와 더불어 철수설을 흘리며 정부와 산업은행으로부터 국내 공장 유지 및 고용 안정을 조건으로 8100억 원의 공적자금을 받았다. 당시 한국지엠은 2027년까지 10년간 한국 내 사업 유지와 신차 생산 물량 확보 및 생산 시설 투자를 약속했다. 이는 10년만 기업을 존치하자는 것이 아니라 이후 안정된 생산을 위한 합의였다"라고 말했다.김 본부장은 "2020년 이후 한국지엠은 흑자 전환 등 재정 회복세를 보였으나 약속한 신차 배정과 생산 시설투자는 미흡하고 늦장이더니 225년 직영 정비 폐쇄 발표 이후 2026년 1월부터 고객들의 당연한 정비 서비스를 거부하며, 창원을 포함한 전국 9개 직영정비사업소를 15일 전면 폐쇄 통보를 했다"라며 "도대체 한국지엠자본이 노리는 것이 무엇이냐. 다시 철수행각을 부리며 대한민국 세금투자를 계산하는 것이냐. 이는 2018년 공적자금 투입시 사회적합의를 짓밟는 행위이며, 노동자, 고객, 시민들을 우롱하는 것이다"라고 강조했다.이병하 경남진보연합 상임대표는 "기업은 윤리정도 경영을 해야 한다. 자본가가 돈벌이를 해서 떠나는 게 아니고 만든 제품에 대해 끝까지 보상하고, 노동자와 가족의 생계를 책임지는 것이 윤리정도경영이다"라며 "그런데 지엠자본은 그렇지 않았다. 지구상 만악의 근원인 미국 트럼프정권이 들어와서 일으키는 관세전쟁을 핑계로 은근슬적 도망가려는 것 같다. 규탄한다"라고 말했다.김일식 금속노조 경남지부장과 신성목 금속노조 한국지엠지부 창원지회장은 각각 발언을 통해 한국지엠 직영 정비센터를 지키기 위한 투쟁을 계속할 것이라고 밝혔다.