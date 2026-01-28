용인이 품은 개혁의 꿈, 조광조와 도학정치

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"임금을 아버지처럼 사랑했고, 나라를 집처럼 걱정했으니, 하늘이 굽어보면 나의 일편단심이 드러나리라."

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 용인문화원 역사문화해설사입니다.

며칠 전, 경기 용인특별시 수지구 상현동의 심곡서원을 다시 찾았다. 정암 조광조(1482~1519)의 학문과 덕행을 기리기 위해 세워진 서원으로, 경기도 유형문화재를 거쳐 2015년 국가 사적으로 지정된 곳이다.서원 앞에 서니 문득 질문이 떠올랐다. 왜 조광조의 서원이 하필 용인에 세워졌을까. 단순히 그의 묘소가 이곳에 있어서일까, 아니면 용인이라는 땅이 그의 학문과 정신을 품기에 적합했기 때문일까.한국 유학의 도통은 일반적으로 정몽주에서 시작하여 길재, 김숙자, 김종직, 김굉필, 조광조로 이어진다. 포은 정몽주가 학문의 기틀을 세우고, 정암 조광조는 도학정치로 이를 실천했다. 그리고 조선 후기 도암 이재가 이 학맥을 계승하여 기호학파 낙론의 종장으로 자리매김했다.주목할 점은 세 인물이 모두 용인과 긴밀한 연고를 가지고 있다는 점이다. 포은 정몽주는 모현읍 능원리에 묘소가 있고 충렬서원에서 제향되며, 정암 조광조는 수지구 상현동에서 시묘살이를 했고 심곡서원에서 제향되고 있다.도암 이재는 이동읍 천리에 한천정사를 세워 후학을 양성했다. 용인은 단순히 유학자들의 묘소가 있는 땅이 아니라 한국 유학의 큰 줄기가 형성되고 계승된 학문의 요람이었다. 조선시대 용인이 전국 300여 개 현 중 생원·진사시인 소과에서 139명, 대과인 문과에서 53명의 급제자를 배출해 최상위권을 기록한 것도 이러한 학문적 토양 덕분이었다.선조 9년(1576), 포은과 정암을 함께 모신 죽전서원이 세워진 것은 매우 상징적이다. 두 사람을 한 자리에 봉안했다는 것은 용인이 이미 조선 사림의 정신적 본산이었음을 의미한다. 임진왜란 이후 충렬서원과 심곡서원으로 분리되었지만, 이는 대립이 아니라 가치의 확장이었다. 조광조는 그 학맥의 중간 고리로서, 포은의 학문을 실천으로 승화시켰다.19세에 부친상을 당한 조광조는 수지 심곡리에 묘를 쓰고 3년간 시묘살이를 했다. 사림이 사화로 연이어 타격을 입었고, 스승 김굉필이 갑자사화로 죽임을 당하던 시기였다. 그러나 그는 흔들리지 않았다.<정암조선생연보>에 따르면 이때 <소학> <근사록> <사서>를 비롯한 경서와 성리학 서적을 깊이 탐독하며 학문의 기틀을 다졌다. 용인에서의 3년은 그의 사유를 뿌리내리게 한 결정적 시간이었고, 당시 용인 선비들과의 교유는 훗날 정치 일선에 나설 때 든든한 기반이 되었다.1515년 성균관 알성시에 2등으로 급제한 뒤 중종의 눈에 띈 조광조는 "도를 밝히고(明道), 스스로를 삼가 지키는 마음(謹獨)을 근본으로 해야 한다"고 답하며 도학정치의 방향을 제시했다. 중종은 그의 말에 깊이 공감했고, <중종실록>에는 해가 저무는 줄도 모르고 논의를 이어갔다는 기록이 남아 있다. 반정공신의 틈바구니에서 왕권을 제대로 행사하지 못하던 중종에게 조광조는 새로운 길을 열어준 인물이었다.조광조는 <소학>을 도학정치의 근본으로 삼았다. <소학>은 그에게 단순한 교양서가 아니라 성리학적 도덕을 사회의 일상 규범으로 정착시키는 핵심 도구였다. 중종 대에 사림파의 건의로 <소학>의 대대적 인쇄·배포가 있었고, 학교에 국한되던 소학 교육은 향교와 마을 단위까지 확산되었다.조광조가 주도한 여씨향약의 전국 보급 역시 <소학>의 윤리 원칙을 일상의 규범으로 정착시키기 위한 정책이었다. 그는 성리학적 도덕을 사회 전체의 기본 질서로 삼기 위해, 누구나 익혀야 할 생활 교범으로서 <소학>을 선택했던 것이다. 500년 전 용인 땅에서 시작된 이 실험은 오늘날로 치면 '전 국민 기초교육 의무화'와 같은 혁명이었다. 향교와 서원이 그 거점이었고, 심곡서원 역시 그 전통을 계승한 공간이다.이와 함께 조광조는 현량과를 시행해 덕성과 학문을 갖춘 인물을 천거로 선발했고, 도교 제천행사를 주관하던 소격서를 폐지해 유교 중심의 국가 질서를 확립하려 했다. 또한 반정공신 117명 중 76명의 훈작을 삭탈하는 위훈삭제를 추진해 훈구세력의 기반을 약화시켰다.그러나 중종과의 관계는 점차 불안해졌다. 중종은 훈구세력을 견제하기 위해 조광조를 필요로 했지만, 조광조는 왕권이 아니라 성리학 이념과 신권의 확립을 우선했다. 경연에서 끊임없이 왕을 교정하는 그의 태도는 중종에게 피로감을 주기 시작했다. 이런 틈을 탄 훈구파는 1519년 '주초위왕(走肖爲王)'이라는 조작된 사건으로 조광조를 모함했고, 결국 그는 능주로 유배되었다가 그해 12월 사약을 받았다.그가 남긴 절명시는 자신의 삶을 그대로 드러낸다.38세, 불과 4년의 정치활동이었지만 그의 개혁은 조선 500년의 방향을 바꾸는 기폭제가 되었다.용인이 '유학의 성지'라 불리는 까닭은 단순히 포은과 정암의 흔적만 남아 있어서가 아니다. 조선의 사림정신을 지탱했던 인물들의 삶과 고난이 이 땅에 깊게 스며 있기 때문이다.기묘사화로 조광조가 능주에서 사사되자, 그를 따르던 사림들도 잇달아 화를 입었다. 용인 죽전동에 묘역이 남아 있는 김세필 역시 그중 한 사람이다. 그는 대사헌과 이조참판을 지낸 청직한 관료였지만, 조광조의 억울한 죽음을 비판하다 장배되어 유배지에서 여생을 보내다 생을 마쳤다.조광조의 절명과 김세필의 죽음은 사림정치의 좌절을 보여주는 동시에, 용인이 지켜온 도학의 중심성을 드러낸다. 정암의 개혁정신이 심곡서원에 깃들어 있다면, 김세필 묘역은 학문과 절의를 붙들고 끝까지 지키려 했던 그 시대 선비정신의 흔적이다.도학의 전통은 선비들이 머물며 사유를 나누던 공간에서도 이어졌다. 기흥구 지곡동의 사은정은 정암 조광조와 더불어 조광보(방은), 조광좌(회곡), 이자(음애) 등 네 명의 유학자가 함께 교유하며 학문을 깊게 하던 정자였다.기묘사화로 사림의 이상이 흔들리던 시기에도 이들은 이곳에서 도학의 근본과 삶의 도리를 논하며 절의를 지켰다고 전해진다. 사은정은 선비들이 마음을 가다듬고 학문을 닦던 은거의 공간이었다.놀라운 것은 이런 사림의 흔적이 용인의 도시 안에 집중되어 있다는 점이다. 김세필 묘역은 죽전에, 사은정은 지곡동에, 심곡서원과 조광조 묘소는 수지 상현동에 위치해 반경 10km 안에 기묘사림의 많은 역사가 응축되어 있다. 이렇듯 용인은 사림의 이상과 고난이 함께 쌓여 만들어진, 한국 유학사의 살아 있는 현장이다. 이것이 바로 용인을 '유학의 성지'라 부르는 이유다.도심 속 아파트 단지를 지나 심곡서원으로 들어서는 순간, 시간의 결이 달라진다. 산자락이 뒤를 감싸고 연못이 고요히 빛을 품고 있는 이곳은 이름 그대로 '깊은 계곡(深谷)'의 품을 간직해 온 장소다.조선시대 서원은 자연과 분리된 단순한 건물이 아니라 사색과 학문을 돕는 풍광 속에 지어진 공간이었고, 심곡서원 역시 그 전통을 고스란히 담고 있다. 비록 주변 환경은 달라졌지만, 서원 안으로 들어서면 선비들이 머물던 고요한 기운이 여전히 남아 있다.조광조가 죽은 지 130여 년 뒤인 효종 원년(1650), 그의 학문과 덕행을 기리기 위해 심곡서원이 세워졌고 '심곡'이라는 사액을 받았다. 대원군의 서원철폐령 때도 전국 47개 서원만이 살아남았는데, 심곡서원이 그중 하나였다는 사실은 조광조의 학문과 정신이 얼마나 깊이 뿌리내렸는지를 보여준다.서원의 사우에는 조광조와 함께 양팽손의 위패가 모셔져 있다. 두 사람을 함께 봉안한 서원은 전국에서 심곡서원이 유일하다. 양팽손은 기묘사화의 격랑 속에서 조광조와 뜻을 함께한 동지로, 그의 개혁정신을 가장 정확히 이해한 인물이었다.전승에 따르면 스승이자 선배였던 조광조가 능주에서 사사되었을 때 양팽손은 위험을 무릅쓰고 시신을 직접 수습해 고향으로 옮겼다. 지게에 시신을 싣고 먼 길을 걸어왔다는 이야기는 두 사람이 나눈 학문적 신뢰와 깊은 사제의 정과 의리를 상징한다.서원 마당에는 500년을 버텨온 느티나무와 은행나무가 서 있다. 연못가와 사우 뒤편의 나무는 서원이 세워질 때부터 이곳을 지켜온 존재다. 가을이면 서원 입구 은행나무가 노란 잎을 떨구며 마당을 황금빛으로 물들인다. 겨울 눈이 내린 날이면 느티나무 가지 위에 쌓인 하얀 눈과 고즈넉한 기와지붕이 한 폭의 수묵화처럼 펼쳐진다.용인 시민이라면 누구나 심곡서원 입구 느티나무를 한 번쯤 본 적이 있을 것이다. 아이들 손을 잡고 산책하다 우연히 마주친 서원, 그곳에 500년 역사가 숨 쉬고 있다는 사실을 아는 순간, 우리가 사는 이 도시가 달리 보이기 시작한다.심곡서원 앞은 한창 공사 중이다. 용인시는 165억 8000만 원을 투입해 '심곡서원 역사공원' 조성사업을 추진하고 있다. 2365㎡의 녹지와 탐방로, 총면적 3972㎡의 교육관이 들어서고, 도서관·기록관·박물관 기능을 통합한 라키비움(Larchiveum)도 함께 조성된다.2026년 말이면 심곡서원은 단순한 유적지가 아니라 시민 인문학의 중심지로 새롭게 태어나 강좌, 청소년 인문학교실, 체험 프로그램 등 다양한 활동이 이어질 것이다.도시는 학문을 품을 때 깊어지고, 시민은 역사를 만날 때 성장한다. 500년 전 조광조가 꿈꾸었던 도학정치의 이상-공동체의 가치, 도덕적 리더십, 자기 수양, 공정한 인재 등용-은 오늘날 우리에게도 여전히 유효하다. 용인은 그 정신을 품고 오늘까지 지켜온 도시다.