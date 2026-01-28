쉬는 날 심정지 환자 살린 용인 최승호 소방관

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

쉬는 날 심정지로 쓰러진 사람을 구한 소방관의 미담이 뒤늦게 알려져 감동을 주고 있다. 주인공은 용인소방서 백암119안전센터 소속 최승호 소방교(36)다.경기 용인소방서에 의하면 1월 16일 오후 9시쯤 경기 안성시의 한 테니스장에서 운동 중이던 최 소방교는 한 남성이 쓰러지는 모습을 목격했다. '다리에 쥐가 난 건가' 싶었지만 "정신 차려라"는 다급한 고함 소리에 바로 옆 코트로 달려갔다.최 소방교가 환자 상태를 확인하는 과정에서 같이 운동 중이던 공도도담소아과의원 신종수 소아과 전문의도 현장에 합류했다. 두 사람은 호흡과 맥박을 확인한 뒤 심정지로 판단하고 바로 심폐소생술을 시작했다.현장에 자동심장충격기(AED)가 없어 최 소방교는 119에 연락해 상황을 알리고 이송 병원 정보를 보호자에게 전달해 줄 것을 요청했다. 최 소방교 등은 119 구급대가 도착할 때까지 심폐소생술을 이어갔다. 구급대 도착 후에도 한참을 심장 충격과 심폐소생술을 시도해 A씨는 의식을 회복했다.최 소방교는 간호사로 근무하다 2017년 11월 구급대원으로 임용됐으며, 현재 소방안전강사로 활동 중이다. 소방학교에서도 구급 분야 강사로 근무하는 것으로 전해졌다.최승호 소방교는 "기온이 낮아지는 겨울철 심정지 환자가 증가하는 만큼 심폐소생술이 필요한 환자를 발견하면 망설이지 말고 가슴압박 등 심폐소생술을 시행하고 즉시 119에 신고해달라"고 말했다. 이어 "위험에 처한 상황을 보면 누구나 도움을 줄 수 있는 사회가 되길 바란다"고 전했다.