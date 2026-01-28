청양군의회 "초고압 송전선로 건설 즉각 중단해야"

큰사진보기 ▲청양군의회가 27일 열린 제317회 임시회 본회의에서 새만금-신서산 초고압 송전선로 건설 반대 결의문을 만장일치로 채택했다. ⓒ 청양군의회 관련사진보기

청양군의회가 27일 열린 제317회 임시회 본회의에서 새만금-신서산 초고압 송전선로 건설 반대 결의문을 만장일치로 채택했다.반대 결의문은 이경우 의원이 제안해 7명의 의원이 공동발의했다.청양군의회는 결의문에서 "군민의 생명과 안전, 청정한 자연환경과 지역의 지속가능한 발전을 위협하는 새만금–신서산 송전선로 건설 사업을 단호히 반대하며 사업의 즉각적인 중단과 전면 재검토를 강력하게 촉구한다"고 밝혔다.새만금-신서산 초고압 송전선로 건설 사업은 호남 지역에서 생산된 전력을 수도권으로 공급하기 위해 충남 7개 시군 등을 관통하는 대규모 송전선로를 구축한다.청양군의 경우 새만금–신서산 외에도 새만금–청양, 청양–고덕, 군산–북천안 구간까지 4개의 송전선로 건설 계획에 포함된 것으로 알려져 지역의 반발이 크다.결의문을 통해 "왜 청양군만 반복적으로 희생을 강요받는 전력 식민지가 되어야 하는지 묻지 않을 수 없다"고 밝힌 청양군의회는 "이번 사업이 설명회와 입지선정 과정에서 충분한 정보 공개와 주민 의견 수렴이 없었고, 이미 결정된 노선과 보상안을 통보하는 데 그치는 등 주민 참여와 지방자치를 무시하고, 절차적 정당성도 훼손됐다"고 주장했다.이어 "현재 청양군은 지방소멸 위기에 대응하기 위해 관광자원 개발과 지역경제 활성화, 정주 여건 개선에 총력을 기울이고 있는데 송전선로 건설이 강행된다면 청정 청양의 이미지 훼손과 지역 경제 침체, 주민 삶의 질 저하는 불가피하다"고 우려했다.28일 이경우 의원은 전화통화에서 "청양에는 이미 309기의 송전철탑이 있어 청수리 변전소 인근 주민들이 고통받고 있다"면서 "이런 상황에서 또 다른 송전철탑을 받아들이라는 것은 주민들이 도저히 용납할 수 없다"고 말했다.이어 "밀어붙이기식 주민설명회가 주민들의 반대로 파행되자 사업자가 이장 회의 등을 찾아가 보상을 거론하며 회유에 나서고 있다"며 "주민 의견 반영과 투명한 절차, 실질적이고 책임 있는 대책 마련 없이는 절대 설득할 수 없다"고 강조했다.