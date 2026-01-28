관세 올린다던 트럼프 "한국과 함께 해결책 마련"

한국에 대한 관세율을 15%에서 25%로 재인상하겠다고 했던 도널드 트럼프 미국 대통령은 하루 뒤 한국과 협의해 문제를 해결하겠다고 말했다. 관세율 재인상 가능성을 거론해 미국에 대한 한국의 투자가 신속하게 이뤄지도록 압박하는 모양새다.
트럼프 미국 대통령은 미국 동부시각으로 27일 백악관에서 기자들을 만나 '한국 관세를 올릴 것이냐'는 질문을 받았다. 트럼프 대통령은 "우리는 뭔가 방법을 찾아낼 것"이라며 "우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 답했다.
관세율을 당장 인상하지는 않는다는 것이다. 대신 한국 국회가 대미투자특별법을 빨리 통과시켜서 한국 정부의 미국 투자가 더 빨리 이뤄지도록 한국 정부와 협의해가겠다는 얘기로 풀이된다.
트럼프 대통령은 전날 한국에 대한 관세율을 15%에서 25%로 일방적으로 인상한다고 발표해 파장을 일으켰는데, 결국 아직 국회를 통과하지 않은 대미투자특별법의 처리를 압박하기 위해 엄포를 놨던 셈이다 (관련기사 : 트럼프, 한국 관세 15%→25% 재인상 선언... 대미투자법 처리 압박
