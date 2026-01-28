이 대통령 "설탕 부담금으로 지역·공공의료 강화, 어떤가요?"

▲이 대통령은 28일 엑스(X·옛 트위터)에 "담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공의료 강화에 재투자. 여러분 의견은 어떠신가요"라고 물었다. 2026.1.28 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리 관련사진보기