이 대통령 "설탕 부담금으로 지역·공공의료 강화, 어떤가요?"

이재명 대통령이 28일 설탕이나 감미료 등 당류가 첨가된 식품에 부담금을 부과하는 이른바 '설탕세' 도입에 대한 국민 의견을 물었다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "응답자의 80.1%가 첨가당을 과다하게 사용하는 기업에 부담금을 부과하는 '설탕세' 도입에 찬성했다"는 서울대 건강문화사업단의 설문조사 결과를 담은 기사를 공유했다.
그러면서 "담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공의료 강화에 재투자. 여러분 의견은 어떠신가요"라고 적었다.
2020년 발간된 국회입법조사처의 '설탕세 과세 동향과 시사점' 보고서(바로가기
)에 따르면, '설탕세'는 2016년 세계보건기구(WHO)에서 "설탕의 과다 섭취가 비만, 당뇨병, 충치 등의 주요 원인이며 건강한 식품 및 음료의 소비를 목표로 세금과 보조금 등의 재정정책을 고려할 필요가 있다"고 권고한 내용이다.
특히 WHO 권고 이후 태국(2017)·영국(2018)·아일랜드(2018)·필리핀(2018)·말레이시아(2019)·이탈리아(2020) 등 설탕세 도입 국가들이 점점 늘고 있는 것으로 나타났다.
국회도 관련 입법 시도를 한 바 있다. 강병원 더불어민주당 의원 등은 2021년 당류가 들어있는 음료를 제조·가공·수입하는 회사에 국민건강증진부담금을 부과하는 내용을 골자로 하는 국민건강증진법 개정안을 발의한 바 있다. 다만, 해당 법안은 식품업계 등의 반발로 제대로 논의되지 못한 채 폐기됐다.
이재명 정부 출범 후인 2025년 9월엔 정태호 민주당 의원이 '설탕 과다사용세 토론회'를 열어 입법 여부를 논의한 바 있다.