이재명 대통령 호통에 '반값 생리대' 등장... 그러나

한영섭 기자는 금융과 미래 대표입니다.

최근 이재명 대통령의 "한국 생리대 가격이 너무 비싸다"는 질타 이후 시장은 즉각적으로 반응했다. 주요 대기업들이 앞다투어 중저가형 제품 출시를 발표하며 가격 인하 경쟁에 뛰어든 것이다. 공적 의제가 시장의 독과점 구조에 균열을 낼 수 있다는 가능성을 보여주었다는 점에서 유의미한 진전이다. 그러나 '반값 생리대'라는 일시적인 현상에 안주해서는 안 된다. 이는 기업의 시혜나 정치적 압력에 기대는 임시방편일 뿐, 월경권이라는 기본권이 대형 자본의 논리에 휘둘리는 구조적 한계를 근본적으로 해결하지 못하기 때문이다.현재의 생리대 지원 정책은 바우처라는 현금성 지원을 통해 개인의 선택권을 보장하는 방식에 치중해 있다. 얼핏 합리적으로 보이지만, 이 구조는 필연적으로 공공 예산이 대형 제조사와 거대 유통망으로 곧장 흘러 들어가는 '역외 유출'을 초래한다.국가가 투입한 복지 예산이 지역의 소상공인이나 사회적경제 생태계에 스며들 틈도 없이 곧바로 지역 밖 거대 자본으로 흡수되는 것이다. 결국 예산을 쓰지만 지역은 비어가는 '복지의 역설'이 반복된다. 이제는 단순히 '더 싼 제품'을 소비하는 차원을 넘어, 복지 예산이 지역 안에서 순환하며 공동체의 자생력을 키우는 마중물이 되도록 정책의 경로 자체를 재설계해야 한다.그 대안으로 주목받는 모델이 바로 영국의 프레스턴과 미국의 클리블랜드에서 실효성을 입증한 '지역순환경제(CWB, 공동체 자산 구축)'이다. 공공기관의 구매력을 지역 내 사회적경제 조직으로 집중시켜 예산이 지역 밖으로 새 나가는 것을 막고, 부(富)가 지역 안에서 선순환하도록 설계하는 전략이다.생리대는 필수재이자 지속적인 수요가 예측되는 품목이기에 이러한 모델을 적용하기에 최적이다. 바우처를 들고 대형 마트로 향하는 현재의 방식 대신, 지자체가 지역의 사회적기업으로부터 생리대를 직접 조달하고 이를 지역 기반의 전달망을 통해 공급하는 체계로의 전환이 필요하다.이 과정에서 사회연대경제 조직들에게 기회를 주는 것은 단순한 배려가 아니라 복지의 질을 결정하는 핵심이다. 사회적기업이나 협동조합은 이익을 넘어 지역을 가장 먼저 살피는 '가치 전달체계'의 역할을 하기 때문이다.생리대 공급망을 이들이 담당하게 되면, 이는 곧 장애인·청년·여성 등 취약계층을 위한 존엄한 일자리 창출로 이어진다. 또한, 제품 전달 과정에서 구축되는 플랫폼을 통해 생리 주기나 통증, 영양 상태 등의 보건 데이터를 축적함으로써, 이를 지역 공공의료 인프라와 결합한 맞춤형 건강 관리 서비스로 확장할 수 있다. 월경권을 단순한 위생 관리를 넘어 보편적 건강권의 영역으로, 나아가 지역의 경제적 활력을 회복하는 '순환경제'의 영역으로 전환하는 길이다.이재명 정부가 강조해온 공공성 강화와 불평등 완화의 정신은 바로 이러한 '상상력 있는 설계'에서 완성된다. 대기업의 양보를 끌어내는 수준을 넘어, 국가가 설계권을 쥐고 지역사회 연대조직과 함께 새로운 복지 전달 체계를 구축해야 한다.생리대라는 작은 품목에서 시작될 이 실험은 쓰레기 수거, 돌봄, 먹거리 정책 등 생활 경제 전반으로 확산되어 '지속가능한 복지국가'의 든든한 토대가 될 것이다. 이제 정부에 필요한 것은 복지가 경제를 살리고 경제가 복지를 지탱하는 공동체적 전환이다. 반값 생리대라는 시장의 반응을 넘어, 지역순환경제라는 담대한 구조적 전환을 시작해야 할 때다.