"강직함은 집안 내력"... 청양이 기억하는 '면장댁 셋째 아들' 이해찬

큰사진보기 ▲고 이해찬 전 총리와 김명숙 전 충남 도의원

"이해찬 전 국무총리님은 충남 청양군 출신으로, 청양 읍내 우성산 줄기 아래 집터가 있다. 그 앞에 '우산진처(牛山盡處)'라고 새긴 돌 표지석이 있다.

나는 부친이신 이인용 어르신께서 청양에 사실 때 더러 그 댁을 찾아가 지역과 관련한 궁금한 것을 여쭙곤 했다. 이인용 어르신은 면장을 지내셨고, 청렴하고 강직한 성품으로 주민들로부터 존경을 받던 분이었다. 그래서 사람들은 이해찬 전 총리를 '이면장댁 셋째 아들'이라 부르기도 했다.

총리님의 고모인 이계단 어르신께서도 지척에 사셨는데, 사람들은 고모님을 '4·19어머니', '민주화 어머니', '장학금 주는 봉투할머니'로 불렀다. 4

19 민주화 운동 당시 삼대독자 아들을 잃은 뒤, 그 아들 이름으로 평생 청양 학생들에게 '이근형 4

19장학금'을 지급하셨다. 나는 취재차 그 댁이나 학교로 찾아뵈었다."

큰사진보기 ▲이해찬 전 총리의 고향인 충남 청양군에 차려진 분향소. 이 전 총리의 고향후배인 학생들이 이 전 총리를 추모하고 있다.

고 이해찬 전 총리를 기억하는 국민들의 추모 물결이 이어지고 있는 가운데, 이 전 총리의 고향인 충남 청양군에서도 그를 회상하는 글이 잇따라 올라오고 있다.이해찬 전 총리와 인연이 깊은 김명숙 전 충남도의원(청양군)은 28일 자신의 SNS에 '면장댁 셋째아들 이해찬'을 회상하며 글을 올렸다.김 전 도의원은 이 전 총리의 아버지 이인용 선생과 고모 이계단 선생과의 일화도 함께 소개해 눈길을 끌었다. 김 전 도의원은 <청양신문> 기자 출신이기도 하다.이해찬 전 총리의 아버지 이인용 어르신은 광복 이후 청양면장을 지낸 인물이다. 김 전 도의원에 따르면, 이인용 어르신은 1972년 박정희 정권의 유신 선포로 휴교령이 내려지자 고향에 내려온 이 전 총리에게 "나라가 이모양인데 학생들이 데모도 하지 않느냐"라고 질책했다.이 말에 이 전 총리는 곧바로 상경해 학생운동에 투신했다. 숨은 이야기는 더 있다.김 전 도의원은 같은 날 기자와의 통화에서 "이해찬 전 총리의 강직함은 집안 내력인 것같다"고 말했다.그는 "부친인 이인용 어르신과 고모이신 이계단 선생만 봐도 그런 생각이 든다"며 "이인용 어르신은 지역에서도 존경받는 어른이셨다. 퇴직 이후에도 지역 단체장 하나 맡지 않고 소박하게 사셨다. 지역에서 상의할 문제가 있으면 찾아 뵙고 이야기를 나누곤 했다. 이해찬 전 총리도 그 영향을 받은 것 같다"라고 회상했다.이어 "<청양신문> 기자로 일하던 시절에도 이 전 총리가 청양에 오시면 뵙곤했다. 6년 전 쯤 박수현 의원과 함께 만난 기억이 있다"라며 "이 전 총리의 동생도 청양에서 전파사를 했었다. 오다가다가 커피도 마시고 이야기도 나누곤 했다"고 전했다.한편 고 이해찬 전 국무총리를 추모하는 분향소가 충남 청양군에도 마련됐다. 청양군문화체육센터(청양시네마1층)에서 마련된 분향소는 오전 9시부터 오후 8시까지 문을 연다. 분향소는 오는 31일까지 운영된다.