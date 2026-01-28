[사진] 고향 청양에 마련된 고 이해찬 전 총리 분향소, '시민들 애도'

큰사진보기 ▲이해찬 전 국무총리가 별세하면서, 그의 고향 충남 청양에 분향소가 차려졌다. 분향소에는 이 전 총리를 추모하는 발길이 이어지고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 분향소가 마련되면서 김돈곤 청양군수를 비롯해 박정현 부여군수와 주민 등 200여명이 조문했다. ⓒ 김돈곤 SNS 갈무리 관련사진보기

'대한민국 민주주의의 거목, 이해찬 전 국무총리님의 별세를 깊이 애도합니다.'이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 별세하면서, 그의 고향 충남 청양에 분향소가 차려졌다. 청양 지역 주민들은 진보, 보수를 가리지 않고 분향소를 찾아 이 전 총리 별세를 애도했다.앞서 이 수석부의장은 지난 22일, 민주평통 일정으로 베트남을 방문했다가 심근경색으로 쓰러져 현지 병원에서 치료를 받아왔다. 그러나 끝내 회복하지 못하고 지난 25일, 향년 74세로 별세했다.1952년 12월 충남 청양에서 태어난 이 수석부의장은 김대중, 노무현 정부에서 교육부 장관과 국무총리를 지냈다.분향소는 민주평통 청양군협의회와 지역주민들이 청양군문화체육센터에 27일 마련했다. 28일 오전 찾은 분향소에는 이른 아침부터 지역 주민 등이 찾아와 이 전 총리 영정 앞에 국화꽃 한 송이를 헌화하며 추모했다.27일 분향소가 마련되면서 김돈곤 청양군수를 비롯해 박정현 부여군수와 주민 등 200여 명이 조문했다. 이틀째인 28일도 이른 아침부터 충남 지역 민주평통자문회의와 당원, 주민 등의 조문이 이어지고 있다.김명숙 전 도의원은 자신의 SNS를 통해 지난 2014년 청양군수 출마 당시 이해찬 전 총리의 지원 유세 등 추억을 말하면서 이 전 총리의 별세를 안타까워했다.김 전 도의원에 따르면 이해찬 전 총리는 청양읍 내 우성산 줄기 아래 집터가 있고 그 앞에 우산진처(牛山盡處)라고 새긴 돌 표지석이 있다이 전 총리의 부친은 면장을 지내면서도 청렴하고 강직한 성품으로, 주민들로부터 존경받는 분으로 기억했다.그러면서 당시 이 전 총리를 이 면장댁 셋째아들로 부르기도 했다고 전했다.특히, 김돈곤 청양군수는 이 전 총리 분향을 마친 후 자신의 SNS를 통해 "청양 출신이며 대한민국 민주 헌정사에 큰 획을 그은 전 이해찬 총리님을 애도하고자 분향소를 마련했다"면서 "청양군민은 물론 인근 지역의 많은 분들이 총리님의 가시는 길에 함께 해주셨으면 좋겠다"며 고인의 명복을 빌었다.이외에도 이 전 총리의 분향소는 충남 천안 민주당 충남도당 사무실에 마련됐다.한편, 청양군문화체육센터에 마련된 분향소는 오는 31일까지 운영되면 분향 시간은 오전 9시부터 오후 8시까지다.