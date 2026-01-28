"6월 지방선거... 내란 반성 없는 극우행보 국힘해체"

큰사진보기 ▲지난 27일 당진시청 브리핑실에서 선거제도·정치개혁 촉구 당진시 조국혁신당·진보당·기본소득당은 공동 기자회견을 통해 오는 6월 지방 선거에서 국힘과 민주 거대 정당 구도의 선거제도를 개혁해야 한다고 주장했다. ⓒ 이재환 -당진시 진보당 제공 관련사진보기

지난 27일 당진시청 브리핑실에서 선거제도·정치개혁 촉구 당진시 조국혁신당·진보당·기본소득당은 공동 기자회견을 통해 오는 6월 지방 선거에서 국힘과 민주 거대 정당 구도의 선거제도를 개혁해야 한다고 주장했다. 이들은 그 조건으로 투표 지지율 만큼 의석을 가져가는 '비례 대표제' 강화'를 내세웠다.이들 3당은 기자회견문을 통해 "2026년 지방선거가 불과4개월여 앞으로 다가왔다.이번 지방선거는 지역의 민생을 살리고 자치를 강화하는 선거이자, 내란을 청산하고 민주주의의 근본을 바로 세우는 매우 중요한 선거"라고 규정했다.비판의 화살을 국민의힘으로 돌렸다. 이들은 "내란1년이 지나고 정권이 교체되었지만 권력 곳곳에 뿌리내린 내란 세력의 저항은 여전히 계속되고 있다. 내란에 대한 반성과 책임은커녕, 극우적 행보를 이어가고 있는'국민의힘'을 정치적으로 해체시키는 것은 이제 국민의 요구이자 민주진보진영 전체의 공동 과제가 되었다"라고 주장했다.그러면서 "이번 지방선거는 단순한 권력 교체의 선거가 아니라, 내란세력을 청산하고 민주주의를 회복하는 역사적 전환점이 되어야 한다"고 강조했다.현행 선거제도와 관련해서도 이들은 "현재의 지방선거제도는 거대 양당 체제를 더욱 공고히 한다. 지역의 다양성과 비례성을 가로막고, 민의를 왜곡하고, 민주주의의 균형을 무너뜨리고 있다"며 "양당 독점의 틀 아래에서는 지역의 목소리도, 생활정치의 가치도 설 자리를 잃고 있다. 더 큰 문제는 이 제도가 내란세력의 정치적 생명을 연장시키는 통로가 되고 있다는 것"이라고 지적했다.이어 "이제 승자독식의 양당 중심 정치구조를 근본적으로 개혁해야 한다. 정치개혁 없이 내란세력 청산은 불가능하다. 선거제도 개혁은 곧 민주주의를 지키는 방패이다. 민의가 반영되는 정치를 만드는 출발점"이라고 주장했다.