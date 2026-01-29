백범의 길 '정도냐 사도냐'

큰사진보기 ▲1948년, 평양에서 열린 남북협상 회의에서 연설 중인 김구 선생. 당시 한반도의 분단을 막고자 했던 중요한 시도로서 역사적 의의를 지니고 있다. ⓒ 백범김구기념관 관련사진보기

'20세기의 볼테르'라 불리는 찰스 비어드(1874~1948)는 정치학, 사학협회 회장을 지낸 미국의 대표급 지성이다. <아메리카문명의 발흥> 등의 책도 썼다.어느 날 강의시간에 한 학생으로부터 인생의 체험에서 배운 모든 것을 5분 안에 요약해 달라는 까탈스러운 질문을 받았다. 비어드는 한참 생각한 후에 5분도 필요 없고 단 네 줄이면 된다면서 다음과 같이 피력했다.첫째, 신은 파멸시키려는 자에게 먼저 권력에 눈이 어둡게 만든다.둘째, 역사의 물레방아는 천천히 돈다. 그러나 그 방아는 잘게 갈아나간다.셋째, 벌들은 꽃에 먼저 거름을 준 다음에 약탈한다.넷째, 하늘이 어두워지면 별을 볼 수 있게 된다.한 역사학자가 신의 섭리, 역사의 원리, 인간의 도리를 간단명료하게 밝힌 생의 아포리즘이다. 노자(老子)는 '천도론(天道論)'에서 여덟 자를 통해 천도의 이치를 설명했다.천망회회(天網灰灰) 소이불실(疎而不失)하늘의 그물은 촘촘하지는 못하나결코 놓치지는 않는다.역사의 물레방아는 천천히 돌지만 잘게 갈아나가고, 천망은 듬성듬성하지만 놓치지 않는다는 역사와 하늘의 이치다. 이같은 '이치'를 올해 김구(金九) 선생 출생 150주기에 즈음하여 새삼 느끼게 된 사람이 많을 것이다. 유네스코는 2026년의 인물로 백범을 선정했다.현실 정치의 패자로서 배척당하고 이단시되었던 백범의 생애와 정신이 이제야 제대로 평가를 받게 된 것이 억울하고 부끄럽기는 하지만, '역사의 물레방아'와 '하늘의 그물'은 결국 바르게 천천히 진행된다는 섭리와 원리와 이치의 깨달음은 큰 교훈이라 하겠다.12권의 전집이 출간되고 기념관이 건립되고 3년 옥살이 하던 형무소 터에서 추모음악회가 열리는 등 추모행사가 있었다.백범은 현실적으로 패배하고 음지와 역경만을 겪은 고난의 인물이지만 역사적으로 성공한 지도자다. 그의 삶과 철학은 다수 국민의 흠모의 대상이 되고 '문화국가론'은 21세기 민족사의 지표로서 부족함이 없다.백범은 일제가 쌀 한 가마에 20원일 때 600원의 현상금을 걸고도 체포하지 못한 것을 동포가 쏜 총을 두 번씩이나 맞아야 했다. 한 번은 사회주의자가 쏜 총탄으로 죽을 때 까지 심장 부근에 탄환이 남아 있었고 또 한 번은 이승만 정권 막료들의 음모로 현역 군인의 총격이 백범을 우리 곁에서 앗아갔다.외적으로부터도 지킨 육신을 동족이 찢는 모순, 그 역사의 아픔을 간직하면서 우리는 백범의 화합정신과 동포애로서 세대간, 남북간의 갈등과 시대의 모순을 풀어야 한다. 이것만이 참다운 백범정신의 선양이 아닐까.백범은 1949년 3월 '안중근 의사 순국 39주년기념'으로 '총욕불경(寵辱不驚)'이란 시를 지었다.(원문은 한문)영예와 치욕에 놀라지 아니하고, 한가로이 뜰 앞에 피고 지는 꽃을 본다. 가고 머묾에 뜻을 두지 않고, 부질없이 하늘가에 걷히고 펼쳐지는 구름을 따른다. 맑은 하늘과 밝은 달을 어느 곳엔들 날아가지 못하리오. 그런데 나는 나방이는 오로지 밤 촛불에 뛰어드는구나. 맑은 샘과 푸른 풀은 어느 것인들 먹고 마시고 싶지 않으리오, 그런데 올빼미는 오직 썩은 쥐를 즐겨 먹는다. 아, 슬프다! 세상에 나방이와 올빼미 같지 않은 자 몇이나 되는가.백범은 남북에 분단정권이 들어서자 '동족상쟁의 유혈과 국토양단의 위기'를 우려하면서, 이해관계 때문에 불에 뛰어드는 불나방과도 같고, 썩은 쥐를 먹듯이 부패에 젖어드는 올빼미와도 같은 기회주의자들을 지켜보면서 이 시를 썼다.백범은 '총욕불경'을 쓴 얼마 후 암살당했다. 그리고 그의 정신과 노선은 철저히 금압의 대상이 되었다. 불나방과 올빼미들만이 설치고 행세했다.백범사상의 정수는 '정도냐 사도냐'의 선택지다. "현실적이냐 비현실적이냐가 문제가 아니라 그것이 정도냐 사도냐가 생명이다"란 선택지의 아포리즘은 특히 정치인, 공직자, 종교인, 언론인, 교육자들이 새겨야 할 명제가 아닐까 싶다.