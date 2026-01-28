"신영복 선생 10주기, 그의 삶과 사상을 나눈다"

큰사진보기 ▲경남쇠귀를기억하는모임, 3일 밀양시 무안면 영취산 자락 신영복 선생 묘소 참배-추모행사. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양초등학교 100주년 기념탑에 새겨진 신영복 선생 휘호. ⓒ 허상구 관련사진보기

더불어숲 쇠귀 신영복(1941~2016) 선생 10주기(1월 15일)를 보내며 추모행사가 창원마산과 진주에서 열린다. 29일 저녁 마산 이은문화살롱에서 김유철 시인이 "쇠귀 신영복 선생 10주기 강연"하고, 30일 저녁에는 진주문고 여서재에서 '추모 독자대화'가 마련된다.이은문화살롱은 "통일혁명당 사건으로 무기수로 20년의 옥고를 치르셨지만, 끝내 우리에게 사람과 사회를 향한 생명수 같은 말씀을 남기신 쇠귀 신영복 선생의 10주기를 맞이했다"라며 "이번 자리는 신영복 선생의 삶과 사상, 그리고 오늘의 의미를 함께 나누는 시간이다"라고 밝혔다.신영복 선생의 삶과 정신을 연구해온 김유철 시인은 "영화 <1987>에 등장한 김정남 선생은 쇠귀 선생을 '맑고 바르게 닦여진 하얀 옥 같은 사람'이라고 했다"라며 "신영복 선생이 어떤 사람인가 보다 그 분이 무슨 말을 했던가가 중요하다"라고 말하고 있다.김 시인은 "'더불어'라는 말은 '우리 끼리'라는 말이 아니다. 숲에 가면 키 큰 나무, 키 작은 나무, 색깔이 다른 나무가 있고, 풀과 잡초도 있다. 그렇게 더불어 사는 것이다"라며 "1968년 7월 28일, 나이 28세에 음력 생일날에 날벼락 같은 통일혁명당 사건이 터졌고, 20년 20일을 교도소에서 지내다가 1988년 8월 14일 특별가석방으로 출소했는데 그 날은 48세로 음력 생일날이었다"라 소개한다.이은문화살롱은 창원 마산합포구 창동 고려당 옆 2층에 있다.진주문고에서는 "변방에서, 다시 처음처럼"이란 제목으로 추모행사가 열린다. 진주문고는 "변방에서 다시 '처음처럼'을 묻는 시간. 신영복 선생의 사유와 음악이 만나는 추모행사다"라고 밝혔다.진주문고는 "선생이 남긴 말과 글, 그리고 음악이 어우러진 무대를 통해 선생의 사유와 삶의 태도를 되새기며, 지금 이 시대에 필요한 성찰과 연대의 의미를 함께 나눈다"라고 밝혔다.학자이자 음악인인 3명의 성공회대학교 교수로 구성된 더숲트리오(The Forest Trio)가 함께 한다. 추모행사 참여자는 진주문고에 사전 신청(https://zrr.kr/VvyCmM)해야 한다.신영복 선생은 밀양 무안면 영취산 자락에 묘소가 있으며, 지역 곳곳에 '신영복체'의 글씨가 남아 있다.밀양초등학교 총동창회가 1997년 11월 밀양초등학교 100주년 기념탑이 세워졌을 때 신영복 선생은 "개교 100주년을 맞아 모교의 무궁한 발전을 바라는 동창회원들의 뜻을 모아 이 비를 세우다"라는 휘호를 썼고, 기념탑에 새겨져 있다.신영복 선생은 밀양초등학교 43회 졸업생이다. 당시 총동창회는 "개교기념비 건립을 결의하고 이사회에서 심의한 결과 기념비 도안을 교사 정석철(51회)의 작품으로 채택하고, 글씨는 신영복(43회)이 맡아 건립하기로 했다"라고 소개해놓았다.글씨 '신영복체'와 관련해, 김유철 시인은 "이전에 경남도청 서부청사 표지판을 신영복체로 했다가 이후 다른 글자체로 바뀌었고, 국가정보원에 있던 팻말도 그랬다"라며 "정권이 바뀌니까 그렇다. 글자체가 무슨 문제냐"라고 말했다.신영복 선생은 1941년 8월 24일 의령 유곡보통학교 사택에서 태어나 밀양초교, 밀양중학교, 부산상업고등학교에 이어 서울대 경제학과를 나왔으며, 1966년 육군사관학교 교관으로 있다가 나이 28세인 1968년 7월 25일 통일혁명당 사건으로 체포되어 1970년 무기징역을 선고 받아 20년간 복역하다 1988년 가석방되었다.쇠귀 선생은 성공회대 교수로 있다가 2006년 정년 퇴임했고, 책 <감옥으로부터의 사색>, <엽서>, <나무야 나무야>, <강의-나의 동양고전 독법> 등을 펴냈다.성공회대학교에서는 지난 15일 10주기 추모식이 열렸고, '경남쇠귀를기억하는모임'은 앞서 3일 박종훈 경남도교육감과 정혜경 국회의원, 배진구 신부(천주교) 등이 참여해 묘소 참배와 추모행사를 열었다.