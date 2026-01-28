민영환의 자결과 '혈죽가'

큰사진보기 ▲중학교 국사 교과서에 실린 민영환의 모습. ⓒ 중학교 국사 교과서 관련사진보기

큰사진보기 ▲혈죽가혈죽가 ⓒ 김관호 관련사진보기

충정공 민영환(閔泳煥, 1860~1905)은 일찍 등과하여 병조판서가 되어 유럽을 시찰하며 개화사상을 습득하였다. 민씨 척족의 세도가 조선8도를 주름잡고 중앙·지방의 요직에 포진한 척족이 탐관오리의 대명사처럼 불릴 때 그는 청렴결백한 모습으로 시종하였다.1905년 11월 17일 시종무관장으로 을사늑약 체결 소식을 들은 그는 다음 날 2천만 동포 에 유서를 남기고 할복 자결하였다. 45세였다.우리 대한 2천만 동포에게 고하노라. 오호라! 나라의 부끄러움과 백성의 욕됨이 마침내 이에 이르렀단 말인가! 우리 인민이 장차 생존경쟁 가운데 멸하리로다. 대저 살고자 하면 반드시 죽고 죽기를 기약하는 자는 삶을 얻나니 제 공이 어찌 모르시랴! 다만 영환이 한 번 죽음으로써 우리의 황음을 보답하고 우리 2천만 동포 형제들에게 사례하려 하노라. 영환은 죽어도 죽지 아니하고 제군을 구천 아래서 도우려 하노니 다행히 우리 동포는 더욱 분려하여 재기를 굳게 하고 학문에 힘쓰며 마음을 합하고 힘을 다하여 자유 독립을 다시 얻으면 죽은 자도 마땅히 저승에 있어 기뻐하리라. 오호라! 조금도 희망을 잃지 말라.순국 후 그의 집에 10가지 맑은 대가 솟아나 사람들을 놀라게 했다. 충정공 민영환의 넋이 혈죽(血竹)으로 솟아났다는 것이다.2년이 지난 1907년 김관호라는 분이 '혈죽가'를 지어 발표했다. <대한매일신보>에 실려서 국민에게 애국심을 심어주고 의병운동의 촉진제 역할을 하였다. '혈죽가'의 중간 부분을 소개한다.