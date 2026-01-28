"놀라지 말고 대비하라" 미국에서 겨울폭풍주의보를 받고

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

스테이트빌미국 남부 노스케롤라이나주에 있는 작은 도시

스테이트빌윈터스톰 이후 집 앞 풍경. 한국에서는 볼 수 없는 풍경이지만 적응하는 것은 녹록지 않다.

한국에 살 때는 이 사회가 유독 숨 막히게 느껴졌다. 흔히 말하는 '헬조선'이란 표현이 과장이 아니라고 생각했다. 정치 뉴스는 늘 피로했고, 집값과 교육 문제는 개인의 노력으로는 넘기 힘든 벽 같았다. 쉴 틈 없이 돌아가는 사회 속에서, 다른 나라의 삶은 늘 더 여유롭고 인간적으로 보였다.한때 일본에서 5년 정도 살았었다. 벌써 15년도 더 지난 이야기다. 그때 어학원 학생들 사이에서 일본은 '최첨단 수동'이라 불렸다. 기술은 앞섰지만, 행정과 일상은 놀라울 만큼 느렸다. 도쿄 한복판에서도 종이 서류가 우선이었고, 규칙은 정교했지만 융통성은 적었다. 일본이라는 사회가 오랜 시간 쌓아온 방식이었다.지금은 미국 남부의 작은 도시에 살고 있다. 시골이라 부르기엔 큰편 이고, 도시라 하기엔 애매한 곳이다. 얼마 전 윈터스톰(겨울 폭풍) 경보가 내려왔다. 강풍 속에 눈가루 같은 얼음이 흩날렸다. 손으로 쥐면 뭉쳐지지 않고 사라지는 작은 얼음눈이었다. 도로는 순식간에 얼음판으로 변했고, 주정부는 정전을 예고했다.복구 시점은 미정이라는 공지였다. 이상하게도 그 말 속에서, 이 나라의(내가 있는 지역) 행정 구조가 어느 정도 보였다.넓은 땅이 반드시 좋은 것은 아니다. 인구가 공간을 감당하지 못하고, 행정의 손길은 지나치게 퍼져 있다. 공공 인프라는 한국과 비교하면 턱없이 부족하다. 차 없이는 일상이 불가능하다.근면의 기준도 다르다. 최근 조지아 공장 사태를 계기로 많은 전문가들이 지적했듯, 노동에 대한 인식 자체가 다르다. 아파도 출근하는 문화를 이곳 사람들은 이해하지 못한다. 이것은 옳고 그름의 문제가 아니다. 단지 살아온 환경과 교육, 문화가 다를 뿐이다.그래서인지 미국은 제도보다 관계가 먼저 작동하는 사회처럼 느껴진다. 교회와 마을, 이웃을 중심으로 한 공동체 의식이 아직 남아 있다. 서로 음식을 나누고, 필요할 땐 아이를 자연스럽게 맡아주기도 한다. 지금의 한국에서도 이런 모습이 완전히 사라진 것은 아니지만, 예전보다 보기 드물어진 풍경임은 부정할 수 없다.나는 동아시아, 특히 한국인의 근면성을 존중한다. 그것은 내가 자라온 환경 속에서 형성된 성향 때문일지도 모른다. 때로 사람을 지치게 하지만, 사회를 단단히 떠받쳐온 힘이기도 했다. 한국은 유난히 빠르고 효율적인 나라였다. 불평은 많지만, 결국 시스템을 돌아가게 만드는 사회였다. 위기를 맞을 때마다 놀라운 속도로 적응하고 수습해왔다.한국에 있을 땐 단점만 보였다. 그러나 해외에 나오니 장점이 보였다. 여행과 거주는 전혀 다른 문제였다. 뉴스나 SNS에서 보는 해외는 선택된 장면일 뿐이고, 그곳에서 산다는 것은 철저히 현실이었다.사람마다 맞는 나라는 다르다. 누군가는 미국이 맞고, 누군가는 일본이 편하다. 또 어떤 이들은 한국을 떠나야 비로소 숨을 쉰다. 그 선택은 모두 존중받아야 한다.옛 어느 노래의 구절처럼 떠나보면 알게 된다. 공간이 사람을 바꾸는 게 아니라, 사람이 그 공간 안에서 얼마나 애쓰며 적응하며 살아가는가가 보인다는 것을. 낯선 나라에서는 모든 선택이 의식적이고, 모든 말과 행동에는 설명이 따라붙는다. 그 과정에서 사람은 자유로워지기도 하지만, 동시에 끊임없이 긴장을 품은 채 살아가게 된다.해외에서 오래 살수록 깨닫는다. 편안함이란 더 나은 시스템에서 오는 것이 아니라, '나 자신이 그대로 머물 수 있는 곳'에 있다는 것을. 사람마다 선택은 다르겠지만, 적어도 나에게만큼은 분명해졌다. 결국 나에게 가장 편한 나라는 한국이다. 그것은 애국심에 대한 이야기가 아니다. 내 삶의 결이 가장 자연스럽게 맞닿은 장소에 대한 깨달음이다.