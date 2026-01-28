메뉴 건너뛰기

정치

26.01.28 09:29최종 업데이트 26.01.28 09:29

산림청 보고 듣던 이 대통령의 질문... 회의장 싸늘해진 이유

'야간 헬기 추가 도입' 보고에 "기존 헬기도 못 쓰는데 왜 샀나" 질책... 누리꾼도 '한숨'

27일 청와대에서 열린 국무회의에서 산림청장에게 야간 헬기 도입 관련 질문을 하는 이재명 대통령
27일 청와대에서 열린 국무회의에서 산림청장에게 야간 헬기 도입 관련 질문을 하는 이재명 대통령 ⓒ KTV 유튜브 갈무리

27일 열린 청와대 국무회의. 김인호 산림청장의 보고 도중 이재명 대통령의 질문이 이어지자 회의장 분위기가 싸늘해졌습니다. 핵심은 '야간 산불 진화 헬기'였습니다. 산불은 밤에 더 무섭게 번지는데, 정작 비싼 돈 주고 산 헬기들이 밤에는 격납고 신세를 지고 있다는 사실이 드러났기 때문입니다.

이 대통령은 "야간 진화가 불가능하면 헬기를 뭐 하러 사느냐"며 답답함을 감추지 못했습니다. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 이날 오간 대화와 그 배경을 짚어봅니다.

"사놓고 안 썼다는 얘기잖아요"

산림청은 이미 야간 운용이 가능한 헬기를 보유하고 있었지만, 실제 투입은 하지 못했던 것으로 이날 회의에서 밝혀졌습니다. 다음은 이 대통령과 김 청장의 주요 대화 내용입니다.

이 대통령 : "야간 진압 가능한 헬기를 도입했다고요?"
김 청장 : "네. 야간의 화선을 확인할 수 있는 헬기가 이제 3대에서 5대로 늘어났고요."
이 대통령 : "옛날에도 있었어요? 예전에는 야간에 헬기로 화재 진압 안 했던 것 같은데. 지금 말씀하신 걸 보니까 저는 이번에 처음 도입한 줄 알았더니 그전에도 이미 있었다는 얘기잖아요. 야간용으로 매입을 해놓고 안 했다는 거예요?"
김 청장 : "네, 못했습니다. 훈련이 안 돼 있었고, 때문에 야간 헬기 운용은 거의 장님(비하 표현, 시각장애인이 올바른 표현 - 편집자 말)이 운전하는 거랑 똑같습니다."
이 대통령 : "아니 그러니까, 그럼에도 불구하고 야간 진압이 가능하다는 헬기를 가지고 있었다?"
김 청장 : "3대를 가지고 있었는데 이번에 추가로 2대 더 도입해서 5대를 투입할 수 있게 됐습니다."
이 대통령 : "3대가 있었는데 야간 운행은 위험하니까 안 했다 이 말인데, 5대를 야간에 투입하는 겁니까? 훈련은 다 돼 있어요?"
김 청장 : "훈련을 지금 계속하고 있습니다. 안전 문제가 최우선이기 때문에..."
이 대통령 : "야간에 투입할 수 있도록 훈련하고 준비는 해야지. 야간 투입 가능한 헬기를 사놓고 안 썼다는 얘기잖아요. 지금 처음 알았는데 잘 준비해서 하십시오. 밤에 주로 불이 번지잖아요."

대화의 맥락을 보면 산림청은 야간 운용이 가능한 헬기 3대를 보유하고 있었음에도 '훈련 부족'과 '위험성'을 이유로 야간에 띄우지 않았습니다. 그런데 이번에 2대를 더 사들여 총 5대를 운용하겠다고 보고한 것입니다. 대통령 입장에선 "있는 것도 안 쓰면서 왜 또 샀냐"는 지적이 나올 수밖에 없는 대목입니다.

누리꾼들 "이럴 거면 헬기는 왜 샀나?"

2025년 4월 대구시 함지산에서 발생한 산불 진화를 위해 투입됐던 수리온 헬기
2025년 4월 대구시 함지산에서 발생한 산불 진화를 위해 투입됐던 수리온 헬기 ⓒ 산림청 제공

이 소식이 전해지자 온라인 민심은 들끓었습니다. 유튜브와 관련 기사 댓글에는 산림청의 안일한 행정을 비판하는 목소리가 줄을 이었습니다.

누리꾼 @케이한-***은 "야간 비행이 가능한 헬기가 있는데 야간 비행이 위험해서 안 썼다고? 그러면 야간 비행 훈련은 왜 했고, 야간 비행이 가능한 헬기는 왜 샀느냐"고 꼬집었습니다.

또 다른 누리꾼 @김영준-***은 "3대가 놀고 있는데 2대 더 늘려서 놀리겠다 이거잖아. 언제 훈련이 완료되는데?"라며 비꼬았고, @bbyong***은 "야간 가능한 헬기 3대가 있었는데 위험해서 안 썼다. 근데 2대를 더 샀다. 그러면 안전해진 거냐? 논리가 이상하다"고 지적했습니다.

반면, 현실적인 어려움을 옹호하는 의견도 일부 있었습니다. @SkyKeeper***은 "훈련이 문제가 아니라 야간 운행 지침이 까다롭다. 밤에는 전선 같은 게 보이지 않아 주간보다 훨씬 위험하다"고 설명했고, @nts***은 "배치하자마자 바로 투입하는 건 무리다. 1년간 훈련을 통한 매뉴얼을 만들고 투입해야 한다"고 했습니다.

지난해 <중앙일보>가 국민의힘 정희용 의원실 자료 등을 인용해 보도한 내용에 따르면, 산림청은 과거 미국 에릭슨사로부터 대당 200여억 원을 들여 S-64 초대형 헬기를 도입했습니다. 하지만 정작 헬기를 사놓고도 야간 비행을 할 조종사가 없었습니다. 헬기를 판 회사가 경영난으로 조종사 교육을 제공하지 못했고, 국내 훈련 여건도 마땅치 않았기 때문입니다.

야간 비행은 조건이 까다롭습니다. 가시거리가 확보돼야 하고, 강풍이 불면 뜰 수 없습니다. 산불 현장은 연기로 가득 차 시야 확보가 어렵고 고압선 등 장애물이 많아 자칫하면 대형 인명 사고로 이어질 수 있습니다. 야간 투시경(NVG)과 첨단 계기판이 있어도, 이를 능숙하게 다룰 '숙련된 조종사'가 없으면 무용지물입니다.

문제는 이런 상황을 뻔히 알면서도 수백억 원의 예산을 들여 장비만 늘려왔다는 점입니다. "위험해서 못 쓴다"면서 "성능 좋은 헬기를 더 도입했다"고 홍보하는 것은 앞뒤가 맞지 않는 행정입니다.

이와 관련해 당시 산림청 산불방지과 김남용 사무관은 "야간헬기 조종사를 내년 1월(2026년)까지 교육해 내년 2월부터 야간 산불에도 투입하겠다"며 "산불이 잦은 봄철에도 진화 작업이 더 신속하게 진행될 것으로 본다"고 밝힌 바 있습니다. 약속한 시점이 도래한 만큼 철저한 이행 점검이 필요한 시점입니다.

헬기보다 사람이 먼저 준비돼야

23일 산림청은 대형 산불진화를 위해 대형 헬기를 도입했다고 밝혔다.
23일 산림청은 대형 산불진화를 위해 대형 헬기를 도입했다고 밝혔다. ⓒ 산림청 제공

산림청은 지난 23일, 대형 시누크(CH-47) 헬기를 새로 도입했다고 대대적으로 홍보했습니다. 담수량 1만 리터에 달하는 초대형 헬기입니다. 산림청은 보도자료를 통해 "특히 야간 투시경(NVG)과 열화상 카메라 등 첨단 장비가 탑재돼 앞으로는 승무원이 야간 산불진화 시 화선에 정밀 물투하로 신속하고 안전하게 대응을 할 수 있게 됐다"고 강조했습니다.

하지만 국민이 묻는 것은 "얼마나 좋은 헬기냐"가 아닙니다. "그래서 오늘 밤 산불이 나면 그 헬기가 뜰 수 있느냐"입니다. 정작 보도자료 어디에도 승무원들이 충분한 훈련을 거쳐 즉각적인 야간 투입이 가능한지에 대한 명확한 언급은 없었습니다.

김 청장은 "혼신의 힘을 다하겠다"고 답했습니다. 그 다짐이 이번 봄철 산불 현장에서는 '격납고 속의 헬기'가 아닌 '상공의 헬기'로 증명되기를 바랍니다.

#이재명#산림청#헬기#산불#야간헬기


#이재명#산림청#헬기#산불#야간헬기

임병도 (impeter)

독립 언론 '아이엠피터뉴스'를 운영한다. 제주에 거주하며 육지를 오가며 취재를 하고 있다.

