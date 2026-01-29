인사를 앞두고 관리자가 생각하는 것들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

1월이면 회사는 전년도 실적에 대한 분석과 평가를 하고 새로운 한 해를 계획하느라 바쁘다. 동시에 직원들의 정기 전보인사가 있다. 근무지를 옮겨야 하는 사람은 어디로 가야 하나 따져 보고 그곳으로 가려고 노력 한다. 아직 옮길 대상이 아니라고 생각하지만 혹시 밀려서 다른 곳으로 가야 되는 것은 아닌가 걱정하는 사람도 있다. 이래 저래 전보 인사 직전의 회사는 조금 어수선하다. 들고 나감의 파동은 해변에만 있는 것은 아니다.하지만 곧 전보인사가 끝나고 부서로 배치되면 이어지는 것이 업무분장이다. 직원이 바뀌고 변경되는 상황에 따라 업무를 다시 나누고 담당자를 선정해야 한다. 이때 직원 간에 신경전이 벌어지고 눈치게임이 이어진다. 부서장의 리더십이 필요한 시점이다.예전에는 부서장이나 관리자가 나름의 잣대와 통계를 가지고 업무분장을 하지만 지금은 그렇지 않다. 무엇보다 공정하고 형평성을 요구하는 지금에는 예전부터 이렇게 해왔다는 관행이나 권한을 내세운 지시는 더 이상 통하지 않는 구시대의 유물이 되었다. 모두를 설득할 수 있는 객관적인 통계가 필요하다.하지만 사람의 일이라는 것이, 회사의 업무라는 것이 사칙연산에 의한 셈법에 따라 나누어질 수 있는 것이 아니다. 업무는 단순히 횡적으로 동일 가치의 분량으로만 구성된 것이 아니라 종적으로 깊이가 다르고 질적으로 차이가 있다. 아무리 정교하게 하더라도 모든 업무를 양과 질을 따져서 두부 자르듯이 각을 세워 반듯하게 똑같이 나눌 수는 없다. 한 부서의 업무라도 여러 모양의 업무가 있고 난이도가 다르며 선호도에 차이가 있다. 누구에게 더 줄 수밖에 없는 자투리 업무도 있다.물론 관리자가 모두를 만족 시킬 수 있는 정답을 찾거나 경영학 교과서에 나오는 훌륭한 리더십으로 답을 이끌어낸다면 다르겠지만 현장의 현실은 그것보다는 누군가는 조금 더 양보하고 희생이 따라야 한다. 이때에 등장하는 직원이 있다. 부서의 어려운 사정을 알아주고 조금 더 맡아주고 양보하며 배려해 주는 직원이다.한 직장에서 30년을 살아보니까, 또 관리자로서 몇 년을 버텨 보니까 알게 되는 사실이 있다. 업무분장때 먼저 나서서, 그게 아니라 떠밀려서라도 흔쾌히 희생을 자처하고 조금 더 맡아주는 직원이 얼마나 고마운지 말이다.그리고 또 하나 알게 되는 사실이 있다. 그 직원은 한동안 힘들겠지만 장기적으로 얼마나 행운이 되는 것인지 말이다. 분명 힘들 것이다. 조금이라도 일을 더 맡게 되면 불평이 자연적으로 나오게 된다. 같은 월급 받고 왜 내가 일을 더해야 하나. 왜 한다고 했나. 후회도 될 것이다.하지만 장기적으로 분명 그 사람에게 좋은 일이 된다. 관리자나 상위 직급자들은 그 사람이 보여준 희생과 고생을 알고 있다. 계속 그 직원의 이미지로 남게 된다. 승진을 위한 근무성적 평가나 포상 추천에 그 직원이 가장 먼저 떠오른다.다른 사람과 똑같이 하였다면 동일하게 받아야 한다. 더 달라고 하면 되지 않는다. 그것이 형평성이다. 똑같이 업무를 나누어 줄 것을 요구하는 것은 형평성과 공정성이지만 동시에 그럼에도 불구하고 더 하였다면 그 노력과 고생에 대하여 보상이 따르는 것도 형평성과 공정성이다.예전에 승진에 대하여 고민하고 있을 때 상사 한 분의 조언을 아직 잊지 않고 있다. 승진을 하려면 승진 결정권자에게 빚을 지워야 한다. 물론 여기서 경제적인 빚을 이야기 하는 것은 아니다. 선의의 부담감이다. 부서의 일이나 관리자의 고민을 도와주거나 해결을 위해 희생하였다면 관리자는 부담을 가지게 된다. 그 노력에 대한 무엇을 해 주어야 한다라고. 그것이 어떤 식으로도 표현되기 마련이다.공정하다는 것은 업무나 노력이 동일하다면 다른 사람에 비하여 더 나쁘게 하여서는 안 된다는 의미도 있지만, 더 희생하였다면 그 사람에게 더 주는 것이 맞다는 것이며 그 또한 받아들여야 한다는 것이다.몇 년 전에 있었던 일이다. 업무분장이 쉽지 않으리라 짐작하고 고민을 많이 하였다. 부서에서 제일 싫은 업무 중의 하나를 맡을 직원을 정하여야 했기 때문이다. 보통은 서로 하지 않으려 한다. 신경 쓸 일도 많고 동료들과의 갈등도 생길 수 있다. 관리자와 직원 사이에 끼여 곤란한 경우도 있다. 서로 눈치보며 내가 하지 않았으면 하는 속내를 비치기도 한다.그런데 가장 고참 직원이 먼저 나서서 하겠다고 하였다. 아무도 생각하지 못했다. 누구도 그 직원에게 하라고 할 수도 없었고 하지 않아도 당연하다고 생각 되는 직원이었다. 5년 정도 지나면 퇴직이 예정되어 있는 고참 직원이기 때문이다. 그런 직원이 서로 하지 않으려는 일을 선뜻 맡겠다고 하니 다른 업무들의 배분도 쉽게 끝이 났다. 업무분장에 대해 이렇다 저렇다 말을 할 수 없는 분위기가 된 것이다.업무분장이 끝나고 조용히 불러 물어보았다. 왜 그 일을 하신다고 이야기 한 거냐고. 그 분은 이렇게 대답하였다. "대부분이 나보다 10년이나 20년 이상 어린 직원들이잖아요. 서로 맡게 될까 걱정하는데 차라리 내가 하는 게 좋을 것 같아 서요." 그러면서 처음 하는 일이라 잘할 수 있을지 걱정이라고 덧붙였다.승진을 위한 것도 아니고 무슨 보상을 위하여 나선 것도 아니었다. 고마웠다. 그렇게 쉽게 제일 힘든 업무분장을 넘어갈 수 있었다.그 후로 부서에서 포상이나 우수사원을 추천할 일이 있으면 그 직원만 떠올랐다. 업무적으로 좀 더 우수한 직원도 있었지만 그 직원만 생각나는 것이다. 그런 생각은 나만 가진 것이 아니었다. 부장들이나 관리자 모임에서 이야기 할때에도 대부분 같은 생각이라는 것을 알게 되었다.먼저 희생하고 양보하고 그런 직원이 눈에 들어오는 것이다. 그 소문은 퍼지고 알려지게 된다. 그래서 평판이 되고 그 사람의 드러나지 않는 이력서가 된다. 그 이력서는 종이 이력서와 달리 한번 읽고 나서 어딘가에 보관되어 잊히는 것이 아니라 늘 그 사람에게 따라 다니는 후광이 된다.직장에 다닌다면 이런 사실을 잊지 말았으면 좋겠다. 공정성은 같게 대하여 달라는 한 방향의 소리만 있는 것이 아니라 더 희생한 사람에게 더 많은 보상이 뒤따르는 쌍방향의 소리라는 것을.