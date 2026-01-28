과학교사, 현장에서 미래를 보다

큰사진보기 ▲두산에너빌리티 창원공장 전경.여의도 면적의 1.5배에 달하는 거대한 부지에서 전 세계로 뻗어 나가는 대한민국 에너지 기술이 숨 쉬고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 과학교사 학술시찰 세미나.두산연강재단의 후원으로 모인 전국의 과학교사들이 AI 시대 에너지 교육의 방향성을 논의하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲에너지 특강 현장.김만철 교수가 탄소 중립 시대 원자력의 역할과 우리나라 원자력 발전 역량에 대해 설명하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲기술의 심장을 보다.시찰단 교사들이 발전용 스팀터빈과 발전기의 내부 구조 모형을 살펴보며 전력 생산 원리를 직접 확인하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 현직 과학교사입니다. 교실 속 과학 지식이 실제 산업 현장에서 어떻게 살아 숨 쉬는지 탐구하고, 이를 수업과 진로 교육에 연결하기 위해 노력하고 있습니다.

인공지능(AI)을 활용한 수업은 이제 학교 현장의 일상이 되었다. 교육부의 정책과 디지털 대전환의 흐름에 따라 교실에는 각종 에듀테크가 도입되었고, 학생들은 생성형 AI로 척척 결과물을 만들어낸다. 데이터 기반 학습이 자연스러운 풍경이 된 지금, 과학교사로서 한 가지 본질적인 질문이 머릿속을 떠나지 않았다.답은 분명했다. 바로 전기다. 데이터와 알고리즘은 무한히 복제될 수 있지만, 그것을 구동하는 전기는 여전히 발전소와 터빈이라는 거대한 물리적 기반 위에서만 생산된다. "미래에는 전기가 화폐가 될 것"이라는 전망이 나오는 이유도 여기에 있다. AI 시대의 진정한 경쟁력은 소프트웨어 기술 그 자체보다, 그것을 안정적으로 지탱할 에너지 기반을 누가 확보하느냐에 달려 있는 것이다.이 질문의 해답을 현장에서 확인하기 위해, 지난 1월 26일 두산연강재단이 주최한 '과학교사 학술시찰'에 참여해 전국에서 모인 과학 선생님들과 함께 경남 창원의 두산에너빌리티 공장을 찾았다.흔히 발전소의 터빈은 낡은 '굴뚝 산업'의 상징처럼 여겨지곤 한다. 그러나 창원 공장에서 마주한 터빈은 교과서 속 그림이나 낡은 이미지와는 전혀 다른 모습이었다. 가스터빈과 스팀터빈, 그리고 차세대 에너지원으로 주목받는 소형모듈원전(SMR)까지. 이곳은 고온·고압을 견디는 극한의 소재 공학, 마이크로 단위의 정밀 가공, 그리고 이를 제어하는 첨단 기술이 집약된 거대한 과학 실험실이자 현장이었다.특히 가스터빈의 독자 개발 성공은 전 세계적으로도 소수 국가만이 보유한 고난도 기술이다. 이는 단순한 산업 성과를 넘어, 교과서 속 과학 원리가 어떻게 국가의 핵심 경쟁력으로 이어지는지를 보여주는 살아 있는 사례다. 과학교육이 왜 단순히 이론에 머무르지 않아야 하는지를 현장은 웅변하고 있었다.현장 방문에 앞서 진행된 김만철 교수의 '탄소 중립과 원자력의 역할' 특강은 기술과 교육, 그리고 정책이 어떻게 맞물리는지를 명확히 보여주었다. 재생에너지와 원자력, 수소터빈은 더 이상 책 속의 개념이 아니었다. '탄소 중립'은 선언이 아니라, 지금 이 순간에도 공장의 설계도 위에서 치열하게 구현되고 있는 과제였다.거대한 터빈 블레이드 앞에 섰을 때, 자연스럽게 스치는 생각이 있었다. 이곳이 언젠가 우리 아이들이 서게 될 현장일지도 모른다는 생각이었다.우리는 학생들에게 진로를 이야기할 때 종종 추상적인 표현에 그치곤 한다. 하지만 창원의 공장은 과학을 좋아하는 학생, 기후 위기를 고민하는 학생, 그리고 물리와 기계에 흥미를 가진 학생들에게 명확한 답을 제시하고 있었다. 자신이 교실에서 배운 공식과 개념이 어떻게 현실의 에너지를 만들고, 나아가 사회를 움직이는지 직접 확인할 수 있는 공간이었기 때문이다.대한민국의 미래 경쟁력은 결국 이 고도화된 설비를 이해하고 운용할 '사람'에게 달려 있다. 그렇기에 과학교육은 교실 안에만 갇혀 있어서는 안 된다. 교과서의 과학이 산업 현장에서 어떻게 구현되는지, 그리고 그것이 다시 최첨단 인공지능 시대를 어떻게 떠받치고 있는지를 연결해 보여주는 일. 그것이야말로 오늘날 우리 과학 교사들에게 주어진 가장 중요한 역할일 것이다.두산에너빌리티는 미래 엔지니어를 꿈꾸는 학생들을 위한 공장 견학 프로그램(사전 예약)을 운영하고 있다. 백문이 불여일견이다. 미래의 에너지는 이미 창원에서 힘차게 돌아가고 있다. 이제 우리 아이들과 함께, 그 생생한 현장에서 과학의 미래를 배울 차례다.