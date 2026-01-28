그래서 전화 했나, 안 했나...박장범 '계엄방송 의혹'에 KBS '모호한' 해명

▲박상현 언론노조 KBS본부장과 이호찬 전국언론노조 위원장, 임재성 변호사가 26일 오후 서울 여의도 KBS 사옥 언론노조 KBS본부 사무실에서 박장범 KBS 사장의 '12·3 내란방송 개입 의혹'과 관련해 기자회견을 열어 당시 사장 내정자였던 박 사장이 대통령실 인사로부터 연락을 받았다는 의혹을 제기하며 계엄방송 준비 지시 경위에 대한 진상 규명을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기