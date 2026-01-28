인사 안 하는 아이 방문 열게 만드는 남편의 기술

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"여기 막국수가 몹시 진부하네."

막국수를 먹고 나오는데 밑에 '강원도 평창군 진부면'이라고 써 있는 글씨를 보고 남편이 한 마디 했다. 이 말에 "이번에도 언어유희로 유머를 했냐"며 한바탕 웃는데 옆에 있던 아이들은 고개를 절레절레 흔든다. 아이들은 아빠의 아재개그라면 질색 팔색을 한다.나는 남편의 아재개그 리액션 팀장이다. 웃음 포인트는 따로 없다. 아재개그를 할 때 무조건 큰 소리를 내며서 웃으면 된다. 집에 오면서 말재간둥이가 따로 없다고 하니 남편의 입꼬리가 올라간다. 남편은 아재개그 담당, 나는 리액션 팀장, 애들은 평가단이다. 평가단은 그야말로 냉철하다. 이건 아니다, 조금 낫다, 절대 하지 말아라 등등의 평을 해준다.그 평가가 반영될 때는 거의 없어서 지금까지도 비슷한 수준을 유지한다.우리 가족이 처음부터 이렇게 화기애매, 티키티키(티키타카까지는 도달하지 못했음)가 잘 되었던것은 아니다. 아재개그가 재미없다고 제발 하지 말라고, 싫다고 할 때도 있었다. 남편이 아재개그를 할 때면 집안 분위기가 얼어 붙었다. 그러나 사춘기 아이들의 냉소 속에도 아재개그는 시들지 않았다.몇 년 전, 아이들이 사춘기의 정점을 찍을 무렵이었다. 집 안 분위기가 냉랭하다 못해서 냉동고가 되어가고 있어서 뭐라도 방법을 찾아야했다. 암병동에 웃음치료사가 환자들이 웃도록 도와준다는 얘기를 들은 적이 있다. 큰 소리로 웃으면 엔돌핀이 분비되고 치료에 긍정적인 효과도 있다고 했다. 암에도 효과가 있다는데 못 할 게 뭐란 말인가. 억지로라도 웃어보기로 했다.가식적으로라도 웃어 보자고 마음은 먹었는데 웃을 포인트가 없었다. 그때 등장한 구원투수가 남편이었다. 시도 때도 없이 날리던 아재개그는 이때를 위한 재능이었나 보다. 그의 잠자던 개그 본능을 깨우며 나는 우리집의 적막을 깨뜨리기 위해 어색한 박장대소를 시작했다.무슨 말을 해도 일단 웃자, 웃고 보자라고 시작했는데 자꾸 웃다보니 정말 웃긴 것이 아닌가. 별말 아닌데 웃음이 나온다. 특별한 동작이 아닌데 웃겼다. 처음에는 영혼없이 웃다가 나중에는 진심으로 웃었다. 아이들은 엄마가 아빠한데 반응을 해주니까 더 심해지는 것 같다고 하지만 개의치 않았다. 그때부터 우리집은 별일 아닌 일에도 잘 웃는 집이 되었다.며칠 전 남편이 퇴근하고 왔는데 지금은 대학생이 된 딸이 방에서 나오지 않았다. 방문을 향해 "거기 끝방 하숙생, 인사 안 할 거면 당장 방 빼세요~~ 우리집은 인사가 기본이에요, 내일까지 방 빼요"라고 말했다. 그러자 억지로 방에서 나와 쭈뼛하게 인사를 하고 들어간다.다음날 아침 남편이 출근할 때 "하숙생~" 하고 부르니 어제보다 빠른 속도로 아이가 방에서 나온다. 그리고 인사를 한다. 효과가 있나 보다. 잔소리 하고 싶을 때마다 뭐든 재밌게 웃기게, 가볍게라는 말을 속으로 되뇌인다.아이들 키울 때 매사에 진지하고 고달팠는데 살아보니 그렇게 심각한 일도, 큰 일도 없다는 것을 알게 된다. 답답할수록 아재개그로 돌아가고, 복잡할수록 웃어 넘겨 보자. 아재개그를 좋아하면 유치해 보여도 웃음이 많아지고 삶이 가벼워진다.