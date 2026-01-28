이해찬 전 총리 빈소 조문한 김동연 경기도지사, 이재준 수원시장

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소를 찾아 조문하고 있다. ⓒ 김동연 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소를 찾아 조문하고 있다. ⓒ 이재준 페이스북 관련사진보기

김동연 경기도지사와 이재준 수원특례시장이 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장(전 국무총리)의 빈소를 찾아 조문하고, 고인의 명복을 빌었다.27일, 조문 후 김동연 지사는 자신의 페이스북에 남긴 글에서 "이해찬 총리님, 아직 하실 일이 많으셨는데 너무도 일찍 떠나셨다"고 애도했다.이어 "총리님은 제게도 멘토 같은 분이셨다. 당대표로 계실 때, 제게 정치 입문을 권하며 자신의 지역구까지 내어주겠다고 하셨다"며 "그만큼 개인의 영달보다 대의와 공적 가치가 늘 먼저인 분이셨다"고 개인적 인연을 회고했다.그러면서 김 지사는 "마지막까지 소임을 다하고자 하셨던 그 걸음의 무게를 생각한다"며 "총리님께서 평생을 바쳐 지키고자 하셨던 민주주의와 평화, 그 뜻을 굳게 이어 나가겠다. 총리님, 진심으로 감사했다. 편히 안식하시길 마음 다해 기원한다"고 고인을 추모했다.같은날 이재준 시장 역시 조문 후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이해찬 전 국무총리님의 영면을 기원한다"고 말했다.이 시장은 "수원역에 마련된 분향소를 찾아 이해찬 전 국무총리님께 마지막 인사를 드렸다"며 "총리님은 원칙 앞에서 한 치도 물러섬이 없던 분이셨다. 독재의 시대를 지나 민주주의의 험한 길 위에서도 타협보다 기준을, 인기보다 책임을 선택하셨다"고 고인을 추모했다.이어 "국가 균형발전과 지방분권의 토대를 세운 행정가였고, 흔들리는 순간마다 민주주의의 중심을 지켜낸 정치인이었다"며 "엄격했기에 분명했고, 고집스러웠기에 신뢰할 수 있었다. 큰 스승을 떠나보내는 마음이 참으로 비통하다"고 애도했다.이 시장은 "이제 모든 짐을 내려놓으시고 부디 평안히 쉬시기를 바란다"며 "이해찬 전 국무총리님의 명복을 빈다"고 고인의 명복을 빌었다.