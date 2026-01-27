정치부산경남한줄뉴스 26.01.27 20:12ㅣ최종 업데이트 26.01.27 20:12 박명균 전 경상남도 행정부지사, 31일 출판기념회 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 진주시장선거 출마선어난 박명균 전 경상남도 행정부지사는 책 <진주의 꿈, 지금부터 박명균>을 내고 오는 31일 오후 3시 경상국립대학교 칠암캠퍼스 대강당에서 출판기념회를 연다. 박 전 부지사는 "열린 마음으로 사람들의 이야기에 귀 기울이며 더 나은 답을 찾아가는 것, 그것이 진주의 꿈을 이루기 위한 나의 다짐"이라고 밝혔다. 큰사진보기 ▲박명균 전 경상남도 행정부지사, 31일 출판기념회 ⓒ 박명균캠프 관련사진보기 #박명균 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 가월마을 주민, 주남저수지 철새 먹이 400kg 기증 갤러리 오마이포토 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 1/6 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.