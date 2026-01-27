큰사진보기 ▲박명균 전 경상남도 행정부지사, 31일 출판기념회 ⓒ 박명균캠프 관련사진보기

진주시장선거 출마선어난 박명균 전 경상남도 행정부지사는 책 <진주의 꿈, 지금부터 박명균>을 내고 오는 31일 오후 3시 경상국립대학교 칠암캠퍼스 대강당에서 출판기념회를 연다.박 전 부지사는 "열린 마음으로 사람들의 이야기에 귀 기울이며 더 나은 답을 찾아가는 것, 그것이 진주의 꿈을 이루기 위한 나의 다짐"이라고 밝혔다.