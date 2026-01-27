권순기 전 경상국립대 총장, 경남교육감선거 출마선언

큰사진보기 ▲권순기 전 경상국립대학교 총장, 경남도교육감선거 출마선언. ⓒ 권순기캠프 관련사진보기

권순기 전 경상국립대학교 총장은 "준비된 교육감 후보"라며 "배움과 학생, 학교 중심의 교육, 학생의 미래를 위한 교육, 지역사회와 함께하는 교육을 펼치겠다"라고 말했다.권 전 총장은 27일 경남도교육청 브리핑실에서 경남교육감선거 출마선언했다. 그는 "이제 경남 교육은 질적 양적으로 경남의 규모에 걸맞는 교육으로 바뀌어야 한다"라며 "경남 교육을 다시 위대하게 만들겠다"라고 말했다.진주고와 서울대학교를 나와 경상국립대 공과대학 교수, 총장 등을 거쳤다고 한 그는 "총장으로 재직하는 동안 경상대학교와 경남과학기술대학교를 가장 짧은 시간에 가장 성공적으로 통합하였다"라며 "세계, 대한민국, 경남의 미래산업 동향을 파악하여 전국 최초‧최대 규모로 '우주항공대학'을 설립하였다"라고 소개했다.그러면서 그는 "교육을'말하거나 관리해 온 사람'이 아니라,'실천으로 결과를 만든 사람'이며, 앞으로,'결과를 만들 수 있는 사람'"이라며 "'교육감동(敎育感動)'을 결과로 증명하겠다"라고 강조했다.그는 "교육감동은 구호가 아니라 아이가 느끼는 변화, 선생님이 느끼는 변화, 학부모가 느끼는 변화이며, 학교와 지역사회의 변화이다"라며 "읽고, 쓰고, 생각하는 힘이 자라는 감동, 교실에서 '아, 알겠다'는 순간의 감동,선생님이 가르치는 일에만 집중할 수 있고 가르침에서 자부심을 느낄 때의 감동,학부모가 학교를 다시 신뢰하게 되는 감동, 지역사회가 학교를 중심으로 발전하는 감동"이라고 말했다.그러면서 권 전 총장은 "인성 교육 및 학폭 처리 방안 개선, 기초 학력 회복 및 학력 향상, 학습권 강화를 위한 교권 확립, 개인‧지역‧학교(규모 및 설립)별 교육격차 해소, 학교별 자율성 강화(권한 부여와 책임 부과)"를 제시했다.그는 "교육은 실험의 대상이 되어서는 안된다. 이념의 무대가 되어서는 더더욱 안된다"라며 "경남 교육에는 말보다 결과를 만들었고, 만들 수 있는 사람, 미래 교육을 제대로 준비할 수 있는 사람, 지역을 제대로 아는 사람이 필요하다"라고 밝혔다.