메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

26.01.27 18:15최종 업데이트 26.01.27 18:15

민주당 경남도당, 고 이해찬 전 총리 분향소 운영

27일부터 31일까지, 매일 오전 8시부터 오후 9시까지

원고료로 응원하기
더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영.
더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당

더불어민주당 경남도당(위원장 허성무)은 이해찬 전 국무총리 추모 분향소를 설치해 운영하고 있다.

AD
민주당 경남도당은 "이해찬 전 국무총리는 민주주의의 굳건한 신념으로 대한민국의 민주 발전을 이끌어 오신 큰 어른"이라며 "국가와 국민을 위해 헌신하신 고인의 숭고한 뜻과 발자취를 깊이 새기며, 존경과 감사의 마음으로 마지막 길을 배웅한다"고 밝혔다.

분향소는 27일부터 31일까지, 매일 오전 8시부터 오후 9시까지 운영된다.

더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영.
더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당

더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영.
더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당

더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영.
더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당

#이해찬

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사창원 가월마을 주민, 주남저수지 철새 먹이 400kg 기증


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기