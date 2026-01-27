정치부산경남 26.01.27 18:15ㅣ최종 업데이트 26.01.27 18:15 민주당 경남도당, 고 이해찬 전 총리 분향소 운영 27일부터 31일까지, 매일 오전 8시부터 오후 9시까지 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기 더불어민주당 경남도당(위원장 허성무)은 이해찬 전 국무총리 추모 분향소를 설치해 운영하고 있다. AD 민주당 경남도당은 "이해찬 전 국무총리는 민주주의의 굳건한 신념으로 대한민국의 민주 발전을 이끌어 오신 큰 어른"이라며 "국가와 국민을 위해 헌신하신 고인의 숭고한 뜻과 발자취를 깊이 새기며, 존경과 감사의 마음으로 마지막 길을 배웅한다"고 밝혔다. 분향소는 27일부터 31일까지, 매일 오전 8시부터 오후 9시까지 운영된다. 큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기 큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기 큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기 #이해찬 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 가월마을 주민, 주남저수지 철새 먹이 400kg 기증 갤러리 오마이포토 장동혁 농성장 찾은 박근혜 1/12 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.