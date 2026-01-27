민주당 경남도당, 고 이해찬 전 총리 분향소 운영

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당, 이해찬 전 국무총리 분향소 운영. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기

더불어민주당 경남도당(위원장 허성무)은 이해찬 전 국무총리 추모 분향소를 설치해 운영하고 있다.민주당 경남도당은 "이해찬 전 국무총리는 민주주의의 굳건한 신념으로 대한민국의 민주 발전을 이끌어 오신 큰 어른"이라며 "국가와 국민을 위해 헌신하신 고인의 숭고한 뜻과 발자취를 깊이 새기며, 존경과 감사의 마음으로 마지막 길을 배웅한다"고 밝혔다.분향소는 27일부터 31일까지, 매일 오전 8시부터 오후 9시까지 운영된다.