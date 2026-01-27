이해찬 전 총리 빈소 도착한 이 대통령, 유족 위로 뒤 '눈물'

큰사진보기 ▲헌화하는 이재명 대통령 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 총리 빈소에 헌화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 27일 이해찬 민주평화통일자문위원회 수석부의장 빈소를 찾아 고인을 추모하고 국민훈장 무궁화장을 추서했다.이 대통령은 이날 오후 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 이 수석부의장 빈소를 배우자인 김혜경 여사와 함께 찾았다. 영정 앞에 헌화한 이 대통령은 무릎을 꿇고 향을 피운 뒤 묵념을 올렸다. 이 대통령은 이어 국민훈장 무궁화장을 추서한 뒤 유족을 위로하며 손수건을 꺼내 눈물을 닦기도 했다. 무궁화장은 1~5등급으로 구분되는 국민훈장 가운데 가장 높은 1등급에 해당한다. 정치·경제·사회·교육·학술 분야 유공자에게 수여된다.이날 장례식장 3층에 마련된 150평 규모의 빈소는 이 대통령이 오기 전부터 조문객들로 쉴 새 없이 붐볐다. 앞서 오후 3시경 빈소를 찾은 조문객들은 고개를 숙이고 묵념한 뒤 김민석 국무총리, 김부겸 전 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표와 상호 묵념을 올렸다(이후 조국 조국혁신당 대표 등도 합류했다). 영정 옆엔 이 대통령의 화환이 놓여 있었다. 점심시간이 지나서인지 150여 석 접객실에 식사는 없었고, 정치인 등 50여 명 자리 위에 종이컵과 물과 캔커피가 놓여 있었다. 박수현 민주당 수석대변인이 접객실을 드나들며 조문객들을 맞이하고 보냈다.여야 정치권의 추모도 이어졌다. 정동영 통일부 장관, 손학규 전 바른미래당 대표 등을 비롯해 문재인 전 대통령 부부가 고인의 빈소를 찾아 조문했다. 장동혁 국민의힘 대표는 근조 화환을 보냈다. 우원식 국회의장은 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 "우리 민주주의의 큰 별이 타계해 너무 안타깝다"라고 말했다.이 수석부의장은 유신시절 반독재운동에 나서 민청학련 사건·김대중내란음모 사건으로 옥고를 치르는 등 대한민국 민주화를 위해 헌신했다. 또한 7선 국회의원·교육부장관·국무총리 등으로 국정운영에 기여했다. 이 수석부의장의 장례는 31일까지 닷새간 '기관·사회장'으로 치러진다.