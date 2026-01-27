사회부산경남 26.01.27 17:59ㅣ최종 업데이트 26.01.27 17:59 김해 진례 공장 화재 ... 한때 12명 대피 27일 오후 고모리 소재 ... 원인, 피해 상황 조사중 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재. ⓒ 경남소방본부 관련사진보기 27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장에서 화재가 발생했다. 화재 이후 김해시는 "화재로 인한 연기 피해 등이 우려되지 안전에 유의 바란다"는 내용의 안내문자를 발송하기도 했다. 화재로 인해 한때 12명이 대피하기도 했다. 경찰과 소방서는 화재 원인과 피해 상황을 조사하고 있다. 큰사진보기 ▲27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재. ⓒ 경남소방본부 관련사진보기 #화재 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 가월마을 주민, 주남저수지 철새 먹이 400kg 기증 갤러리 오마이포토 장동혁 농성장 찾은 박근혜 1/12 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.