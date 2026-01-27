김해 진례 공장 화재 ... 한때 12명 대피

큰사진보기 ▲27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재. ⓒ 경남소방본부 관련사진보기

27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장에서 화재가 발생했다. 화재 이후 김해시는 "화재로 인한 연기 피해 등이 우려되지 안전에 유의 바란다"는 내용의 안내문자를 발송하기도 했다. 화재로 인해 한때 12명이 대피하기도 했다. 경찰과 소방서는 화재 원인과 피해 상황을 조사하고 있다.