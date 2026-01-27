메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.01.27 17:59최종 업데이트 26.01.27 17:59

김해 진례 공장 화재 ... 한때 12명 대피

27일 오후 고모리 소재 ... 원인, 피해 상황 조사중

원고료로 응원하기
27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재.
27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재. ⓒ 경남소방본부

27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장에서 화재가 발생했다. 화재 이후 김해시는 "화재로 인한 연기 피해 등이 우려되지 안전에 유의 바란다"는 내용의 안내문자를 발송하기도 했다. 화재로 인해 한때 12명이 대피하기도 했다. 경찰과 소방서는 화재 원인과 피해 상황을 조사하고 있다.

27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재.
27일 오후 경남 김해시 진례면 고모리 소재 공장 화재. ⓒ 경남소방본부

#화재

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사창원 가월마을 주민, 주남저수지 철새 먹이 400kg 기증


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기