▲[영상] 주민에게 화합 당부하는 오성환 시장 27일 읍면동 순방 마지막 날 당진1동 주민들과 만난 오 시장은 1동 청사 신축과 관련해 “동장이 후보지 용역을 해서 결정해 달라. 지역 주민 의견을 따라야 한다”고 말했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲오성환 시장이 27일 당진1동을 끝으로 2026년 연두순방을 마쳤다. ⓒ 방관식 관련사진보기

오성환 당진시장이 주민 간의 화합을 강조했다.27일 읍면동 순방 마지막 날 당진1동 주민들과 만난 오 시장은 1동 청사 신축과 관련해 "동장이 후보지 용역을 해서 결정해 달라. 지역 주민 의견을 따라야 한다"고 말했다.이어 신평면의 청사 이전 갈등을 예로 들며 "행정타운부지로 땅을 샀는데 기존 면 소재지에서 반대하면서 시장보고 결정하라고 한다"며 "시장이 위치까지 결정할 일은 아니다. 지금껏 그런 사례도 없었고, 청사는 지역에서 결정해 주는 것이 맞다"고 밝혔다.오 시장은 반대 주민에게도 "상당한 잡음이 있으니까, 시장이 결정하라고 하는데 그건 안 된다. 신평에서 결정을 해달라고 말했다"면서 "진짜 지역이 발전하려면 주민들이 화합해야 한다. 화합이 돼야 행정에서 예산을 세우기 편하지, 갈등이 있으면 사업 추진이 어렵다"고 애로점을 이야기 했다.오 시장은 갈등을 빚고 있는 당진전통시장 정비사업과 관련해서도 "서로가 협의해 절충점을 찾아야 한다"고 조언했다.경제과장 당시 전통시장과 관련한 사업들이 상인들의 극심한 대립으로 무산됐던 사례를 거론한 오 시장은 사업을 원점으로 돌려달라는 질문에 대해 "원점으로 돌아가는 건 안 된다. 상인들이 협의하면 시에서 활성화를 위해 지원하겠다"고 약속했다.