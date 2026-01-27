[영상] 주민에게 화합 당부하는 오성환 시장

오성환 당진시장이 주민 간의 화합을 강조했다.
27일 읍면동 순방 마지막 날 당진1동 주민들과 만난 오 시장은 1동 청사 신축과 관련해 "동장이 후보지 용역을 해서 결정해 달라. 지역 주민 의견을 따라야 한다"고 말했다.
이어 신평면의 청사 이전 갈등을 예로 들며 "행정타운부지로 땅을 샀는데 기존 면 소재지에서 반대하면서 시장보고 결정하라고 한다"며 "시장이 위치까지 결정할 일은 아니다. 지금껏 그런 사례도 없었고, 청사는 지역에서 결정해 주는 것이 맞다"고 밝혔다.
오 시장은 반대 주민에게도 "상당한 잡음이 있으니까, 시장이 결정하라고 하는데 그건 안 된다. 신평에서 결정을 해달라고 말했다"면서 "진짜 지역이 발전하려면 주민들이 화합해야 한다. 화합이 돼야 행정에서 예산을 세우기 편하지, 갈등이 있으면 사업 추진이 어렵다"고 애로점을 이야기 했다.
오 시장은 갈등을 빚고 있는 당진전통시장 정비사업과 관련해서도 "서로가 협의해 절충점을 찾아야 한다"고 조언했다.
경제과장 당시 전통시장과 관련한 사업들이 상인들의 극심한 대립으로 무산됐던 사례를 거론한 오 시장은 사업을 원점으로 돌려달라는 질문에 대해 "원점으로 돌아가는 건 안 된다. 상인들이 협의하면 시에서 활성화를 위해 지원하겠다"고 약속했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.