이우현 전 의원, 6.3지방선거 출마 시사

19·20대 국회의원을 지낸 이우현 전 의원이 용인 미래 비전을 담은 자서전 <그래도 이우현, 꽃은 져도 향기는 남는다>를 발간하고 1월 21일 출판기념회를 열었다. 6년여의 공백을 깨고 시민들 앞에 선 이 전 의원은 사실상 정계 복귀와 지방선거 출마 가능성을 시사했다.한파에도 불구하고 행사장인 페이지웨딩홀은 발 디딜 틈 없이 지지자들로 가득 찼다. 특히 자서전 출판을 축하하기 위해 서청원·황우여·이인제·이규택·홍문종·원유철·한선교 전 의원 등 국민의힘의 전신인 새누리당과 신한국당 출신 의원들이 총출동했다.지역에서는 이상일 시장을 비롯해 이동섭 전 의원, 고석·이주현·채진웅 국민의힘 용인지역 당협위원장, 전·현직 도·시의원 등 지역 정계 인사들도 대거 참석했다. 특히 더불어민주당 이상식 국회의원이 참석해 눈길을 끌었다.친박계 좌장으로 불렸던 서청원 전 의원은 "그동안 정치적으로 어려움이 있었으나 이우현 (전)의원의 향이 용인에 널리 퍼져 있기 때문에 하는 일이 잘 퍼져나가지 않을까 생각한다"고 덕담을 건넸다. 새누리당 사무총장을 지낸 홍문종 전 의원은 이 전 의원에 대한 지지를 공개적으로 요청했다. 홍 전 의원은 "또 일할 수 있는 기회를 주시기 바란다"며 "틀림없이 용인과 대한민국의 미래를 위해서 열심히 할 것"이라고 말했다.단상에 오른 이우현 전 의원은 "정치 후원금을 개인적 용도나 가족을 위해 사용하지 않았다"며 억울함을 토로하면서도 불법 정치 후원금을 받은 데 대해 사과했다. 공개 사과 후 이 전 의원은 지방선거 출마 가능성을 내비치며 명예 회복에 대한 강한 의지를 피력했다.이 전 의원은 "너무 많은 은혜를 받았기 때문에 죽는 날까지 이 빚을 용인시와 나라를 위해서 꼭 갚고 죽을 것"이라며 "이우현이가 그렇게 나쁜 사람은 아니었구나 하는 것을 알았으면 하는 마음에 책을 냈고, 또 새로운 길을 시작하려고 이렇게 자리에 섰다"고 밝혔다. 이어 "가능성을 다 열어놓고 기회가 주어지면 마지막으로 명예 회복을 해보고 싶다"며 지방선거 출마 가능성을 시사했다. 그는 과거 국회 국토교통위원회 간사로서 세종~포천고속도로 유치를 위해 박근혜 전 대통령을 직접 설득했던 비화를 공개하며 실천력을 강조하고, 다시 한번 용인을 위해 뛸 준비가 됐음을 우회적으로 내비쳤다.이 전 의원은 "포천~세종고속도로가 이뤄지기까지 한마디 거짓말한 게 없으며, 죽고 살기로 세종~포천고속도로를 유치했다"고 강조하며 "부끄럽지 않게 정치를 하겠다"고 말했다.이우현 전 의원의 출판기념회는 단순한 책 홍보를 넘어 보수 진영 결집과 새로운 정치적 도전을 선포하는 자리로 평가됐다. 무엇보다 6월 지방선거를 앞두고 국민의힘 용인시장 출마 후보군에 이 전 의원이 공식 합류할 것으로 예상돼 지역 정치 지형에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.