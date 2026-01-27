인구 110만 도시 용인, 학령인구 감소 추세 회복 '난제'

큰사진보기 ▲지난 2일 기흥구 구갈동에 있는 산양초등학교 학생들이 새학기를 맞아 등교하고 있다.(자료사진) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

용인시 인구는 2025년 말 기준 109만 명을 넘어섰다. 외형상으로는 여전히 성장 도시다. 그러나 나이별 인구 구조를 들여다보면, 도시의 미래를 떠받칠 학령인구 감소는 이미 되돌리기 어려운 흐름으로 접어들고 있다. 출생률 하락의 결과는 초등학교 입학생 수 감소로 가장 먼저, 뚜렷하게 나타나고 있다.용인시 전체 10대 미만 인구는 2023년 8만 1000여 명에서 2024년 7만 6000명, 2025년에는 7만 2000명 수준으로 2년 사이 약 9000명 가까이 줄었다. 이는 단순한 일시적 감소가 아니라, 매년 반복되는 구조적 하락이다. 이 가운데 초등학교 입학 연령대인 만 6세 인구 역시 매년 줄어들고 있어, 향후 초등학교 신입생 감소는 불가피한 상황이다.구별로 보면 양상은 더욱 뚜렷하다. 기흥구와 수지구는 여전히 용인시 학령인구의 중심이지만, 감소 속도 또한 가장 빠르다. 기흥구의 10대 미만 인구는 2023년 3만 2000여 명에서 2025년 2만 7000여 명으로 줄었고, 수지구 역시 같은 기간 3만 1000여 명에서 2만 7000여 명대로 감소했다. 대규모 주거단지가 밀집한 지역일수록 출생률 하락의 충격이 빠르게 반영되고 있는 셈이다.처인구는 상대적으로 감소 폭이 완만하지만, 이는 출생아 수가 유지되고 있어서라기보다 최근 몇 년간의 인구 유입 효과가 반영된 결과에 가깝다. 그러나 0~4세 영유아 인구 감소 추이를 보면 처인구 역시 중장기적으로 학령인구 감소 흐름에서 벗어나기 어렵다는 점이 확인된다.중학교 취학 연령대인 만 12~14세 인구는 아직 급격한 감소 단계는 아니지만, 증가와 정체를 거쳐 다시 하락 국면으로 접어드는 모습이다. 고등학교 취학 연령대 역시 비슷한 흐름을 보이며, 초등 단계에서 시작된 감소가 학년을 따라 이동하고 있음을 보여준다. 이는 향후 중·고등학교 학급 수 축소와 학교 재편 논의로 이어질 가능성이 크다는 의미다.더 우려스러운 지점은 영유아 인구다. 0~4세 인구는 세 구 모두에서 뚜렷한 감소세를 보인다. 이 연령대는 5~10년 뒤 초등학교 입학생이 될 세대다. 지금의 수치는 향후 용인시 학교 현장이 맞닥뜨릴 현실을 예고하는 신호에 가깝다.인구 110만 도시 용인에서도 학령인구 감소는 더 이상 '가능성'이 아니라 '진행 중인 현실'이다. 학교는 줄어들고, 학급은 통합되며, 교육 인프라는 재편을 요구받게 될 것이다. 문제는 이 과정이 자연스럽게 해결되지 않는다는 점이다.이제 용인시는 인구 총량이 아닌 인구 구조를 기준으로 정책을 다시 설계해야 할 시점에 서 있다. 학령인구 감소는 교육 문제를 넘어 도시의 지속 가능성과 직결된다. 성장 도시라는 외피 뒤에서 조용히 진행되는 변화에 눈을 돌리지 않는다면, 용인의 미래 역시 그만큼 빠르게 흔들릴 수밖에 없다.인구 감소가 교육 현장에 미치는 영향은 단순히 '학생 수 감소'에 그치지 않는다. 특히 용인과 같은 대도시에서는 그 파장이 더 복합적으로 나타난다. 학생 수가 줄어들면 가장 먼저 학급 수가 축소되고, 이는 곧 교원 배치 조정으로 이어진다. 일부 학교에서는 학급당 학생 수가 줄어 교육 여건이 나아지는 듯 보이지만, 실제 현장에서는 정반대의 문제가 발생한다.학급 수 감소는 교과 전담 교사 축소, 선택 과목 개설 제한으로 이어진다. 특히 중·고등학교의 경우, 학생 수 감소로 인해 다양한 진로 선택 과목을 개설하지 못하고, 교육과정이 다시 획일화되는 현상이 나타날 가능성이 크다. 이는 '학생 맞춤형 교육'을 강조해 온 정책 방향과도 충돌한다.대도시의 경우 지역 간 격차 문제도 더욱 심화한다. 용인시처럼 구별로 주거 형태와 인구 구조가 다른 도시에서는, 학령인구 감소가 모든 지역에 동일하게 나타나지 않는다. 일부 신도시 인접 학교는 아직 학생 수를 유지하는 반면, 구도심이나 저밀 주거 지역의 학교는 급격한 학생 감소로 존립 자체를 걱정해야 하는 상황에 놓일 수 있다. 학교 간 격차는 곧 교육 격차로 이어질 수밖에 없다.