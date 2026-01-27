중국, 서해 잠정조치수역 구조물 이동 착수

큰사진보기 ▲한중 양국의 200해리 배타적경제수역(EEZ)이 겹치는 서해 잠정조치수역에 중국이 2022년 일방적으로 관리시설이라며 설치한 석유 시추설비 형태의 구조물 사진을 국민의힘 엄태영 의원이 24일 공개했다. 2025.4.24 [엄태영 의원실] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중국 기업이 서해 한·중 잠정조치수역에 설치한 해상 구조물 일부를 이동시키는 작업에 착수했다. 한·중 정상회담 뒤 이재명 대통령이 "옮기게 될 것"이라고 했던 구조물이다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 27일 정례 브리핑에서 "중국 기업이 현재 관리 플랫폼 이동과 관련한 작업을 진행하고 있다"면서 "이는 기업이 자체적인 경영·발전 필요에 따라 자율적으로 조정한 배치"라고 밝혔다.궈 대변인은 "남중국해·황해(서해) 어업 및 양식 시설 문제에 대한 입장은 변함이 없다"며 "중국과 한국은 해상 이웃 국가로서 양국은 해양 문제에 대해 지속적으로 긴밀한 소통을 유지했고 이견을 적절히 관리·통제하며 상호 이익이 되는 협력을 촉진해 왔다"고 말했다.중국 정부는 플랫폼 즉 석유시추선 모양으로 생긴 양식장 관리 시설을 옮기는 작업을 하기에 앞서 안전공지를 내고 이를 한국 정부에 알렸다. 외교부 당국자는 중국 시각으로 이날 오후 7시(한국 시각 오후 8시)부터 31일 자정까지 이동 작업이 진행될 예정이라는 점을 전달받았다고 밝혔다.강영신 외교부 동북·중앙아국장은 이날 오후 브리핑을 열고 "이번 조치는 의미 있는 진전으로 평가하고 있다. 한·중 관계 발전에 도움이 되는 변화라고 할 수 있을 것"이라면서 "그간 우리 정부는 중국 측과 건설적인 협의를 이어왔고, 또한 일관되게 제기해온 우리 입장을 바탕으로 앞으로도 계속 진전을 모색해 나갈 예정"이라고 밝혔다.중국 정부는 해상 구조물 이동이 기업의 판단에 따른 것이라고 설명했는데, 이와 관련해 외교부 당국자는 "한중관계 복원 흐름과 무관하지 않아 보인다"고 평가했다.중국 기업은 지난 2018년부터 잠정조치수역 안에 부유식 구조물인 선란 1·2호와 석유시추선 모양의 고정식 구조물을 설치했다. 이에 대해 양국 간 경계선 획정이 유보돼 있는 잠정조치수역 안에서 중국이 향후 경계선 획정에 유리하도록 실력행사를 한 게 아니냐는 주장도 나왔다.서해 구조물 문제는 지난 5일 한·중 정상회담에서도 다뤄졌는데, 중국 측은 해당 구조물에는 물고기 양식 이외에 다른 목적이 없다고 해명한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 이재명 대통령은 1월 7일 기자간담회에서 회담 결과를 설명하면서 "논란이 되니 중국 쪽에서 관리시설은 철수하겠다고 해서 아마 옮기게 될 것"이라고 밝혔다.