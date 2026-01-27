"목적 없이 호의로 소개" 권성동-통일교 징검다리가 말 바꾸며 한 말

큰사진보기 ▲왼쪽부터 권성동 국민의힘 의원, 한학자 통일교 총재, 윤영호 전 통일교 세계본부장. ⓒ 이정민, 유성호, 이희훈 관련사진보기

우인성 재판장 : 아까 윤정로씨 등을 만나면 통일교 표수나 이런 거에 대해 말씀을 하셨다고 하는데 그건 맞나요? 그럼 대략 통일교 신도 수가 몇 명이라는 것도 이야기했을 거 같은데.

김씨 : 지금 (법정에) 통일교 관계자도 계실지 모르겠지만 저는 통일교에 대해 진짜 관심이 없거든요. 구체적인 이야기는 제가 관심 없게 들었기 때문에 (신도 수가) 조금 많다는 이야기는 기억하지만, 구체적이지 않습니다.

통일교와 권성동 국민의힘 의원의 만남을 주선했던 윤석열 대선 캠프 공동후원회장이 한학자 총재의 재판에 나와 "특별한 목적 없이 호의로 소개한 것"이라고 발을 뺐다. 그는 국회 국정감사에서 권 의원과 윤영호 전 세계본부장 사이에서 1억 원이 오갈 때 함께 있었다고 답한 인물인데, 법정에선 돌연 이를 부인하기도 했다.서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 27일 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 윤영호 전 세계본부장, 정원주 전 총재비서실장 등에 대한 8차 공판을 열었다. 이날 공판에는 윤석열 대선 캠프의 공동후원회장, 대한적십자사 회장 등을 역임한 김아무개씨가 증인으로 출석했다.김씨는 통일교 교인이거나 산하 단체 직원은 아니지만 2021년 말 윤정로 전 세계일보 부회장을 통해 윤 전 본부장을 소개받고 이후 그를 권 의원에게 소개한 인물이다. 그는 이날 "(권 의원과 윤 전 본부장을) 특별한 목적을 생각하지 않고 어차피 정치인이 사람을 많이 만나는 것은 나쁘지 않으니 호의로 소개해 줬나"라는 한 총재 측 변호인의 질문에 "그렇다"고 답했다.김씨는 그동안 다소 오락가락하는 모습을 보였다. 그는 지난해 8월 김건희 특검팀(민중기 특검) 조사에서 "윤 전 부회장이 통일교 표수가 많다고 했다"고 진술했지만, 같은 해 12월 한 총재 재판에 처음 나왔을 때에는 "(표수를 언급한 건) 기억이 나지 않는다"고 답했다. 이날 공판에선 다시 "(통일교) 표가 많다는 이야기를 듣긴 했지만 과시하는 것으로 듣지는 않았다"고 말했다.이에 우인성 재판장이 "윤 전 부회장과 이야기하는 과정에서 표수나 통일교 신도수에 대한 이야기도 나오지 않았나"라고 구체적으로 물었지만, 김씨는 "통일교에 관심이 없다"는 식으로 답을 피했다.더해 김씨는 권 의원과 윤 전 본부장이 첫 만남을 가졌던 2021년 12월 29일에 본인도 함께 있었던 사실을 인정했다. 그러면서도 "(권 의원과 윤 전 본부장이) 중요한 이야기를 할 때는 밖에 나가 있었다"고 선을 그었다. 또 권 의원과 윤 전 본부장의 두 번째 만남이자 1억 원이 오갔다고 알려진 2022년 1월 5일에는 "참석하지 않았다"며 "(1억 원 관련 의혹에 대해) 보도자료를 보고 알았다"고 주장했다.하지만 그는 지난해 10월 22일 국회 국정감사에 출석해 "권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받았다는 의혹이 제기된 자리에 함께 있었냐"는 질문에 "그렇다"고 답한 바 있다.법정에서 국정감사에서 한 발언을 뒤집은 김씨는 "(윤석열 대선 캠프) 후원회장을 하면서 한 번도 부끄러운 것을 해본 적 없다"며 "2022년 3월 통일교 특별 집회 이후 국민의힘 시도당에 후원금이 전달됐다는 이야기를 들은 적 없다"고 주장하기도 했다.한 총재 측은 이날 재판에 임하면서 느낀 소회를 밝히기도 했다. 그의 변호인은 "정교일치를 전제로 유도 신문이나 추측에 의한 (수사기관의) 신문이 너무 많다"며 "검찰의 시각, 사회의 시각이 편견 내지 선입견으로 작용하다 보니까 이 사건이 실제보다 부풀려져 과장으로서 수사가 이뤄진 것 같다"고 말했다.더해 "한 총재의 건강 상태가 걱정된다"라며 "혹시 가능하다면 불구속 상태에서 재판할 수 있도록 (재판장에게) 신속한 결정을 구한다"고 덧붙였다. 구속 중인 한 총재는 이날 꽃무늬 니트 차림에 휠체어에 탄 채 오전 공판에 자리했지만, 오후 공판에는 건강상의 이유로 불출석했다. 한 총재 측은 "지난 23일에 한 총재가 화장실에서 넘어지는 바람에 무릎과 팔꿈치에 충격을 받았다"고 설명했다.이날 공판에 특검팀 측은 남도현·박기태·박예주 검사가 출석했다. 한 총재의 변호인으로는 권오석·류재훈·송우철·이혁·전옥선·최무빈(이하 법무법인 태평양)·강찬우·심규홍·이남균(이하 법무법인 LKB 평산) 등 총 9명이 출석했다.다음 공판은 오는 30일에 열릴 예정이다.