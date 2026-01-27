시민사회, 대구경북 통합에 제동 "속도전 행정통합 멈춰야"

큰사진보기 ▲대구시와 경상북도는 26일 오전 경북도청에서 '대구경북 통합추진단' 현판식을 갖고 행정통합 실무체계를 즉각 가동하기로 했다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

AD

대구경북 행정통합 논의가 속도감 있게 추진되는 가운데 시민사회가 "실질적 지방분권을 위해서는 숙의 공론화가 먼저"라며 강하게 비판하고 나섰다.대구경실련, 대구참여연대, 지방분권운동대구경북본부는 27일 공동성명을 통해 "현재 추진되는 행정통합은 주민의 결정권을 배제한 채 위로부터 밀어붙이는 방식"이라며 "실질적인 지방분권과 선거제도 개혁, 숙의 공론화가 선행되지 않으면 졸속 통합에 불과하다"고 밝혔다.이들은 수도권 집중과 지방 소멸이라는 구조적 위기에 공감한다면서도 정부가 제시한 '5극 3특 체제'와 광역시·도 통합 논의가 지방선거를 앞두고 선거 전략으로 활용되고 있다고 지적했다.주민의 결정권은 무시된 채 속도전으로 진행되면서 지방에 대한 구조적 권한이양과 지방분권은 없고 낡고 뒤틀린 정치를 바꿀 선거제도 개혁도 동반되지 않았다는 것이다.이들 단체는 "선거제도 개혁 없이 행정통합을 정치적 판단으로 선거 일정에 맞춰 추진한다면 결국 알맹이 없는 '빈 껍데기' 통합이 될 것"이라고 우려했다.또 정부와 여당이 20조 재정지원을 미끼로 지방을 줄 세우고 있지만 결국 전국이 '재정지원 쟁탈전'으로 변질 될 것이라고 주장했다.특히 지방의회 임기가 5개월밖에 남지 않은 상황이고 대구의 경우 시장도 없는 권한대행 체제에서 협상과 의결만으로 통합을 확정하는 것은 주민의 결정권을 경시한 것이라고 비판했다.그러면서 "행정구역 개편은 주민의 삶을 송두리째 바꾸는 중대한 사안"이라며 "정치적 계산으로 졸속 추진하다 실패한다면 향후 시민들의 신뢰를 영원히 잃게 될 것"이라고 경고했다.이들 단체는 행정통합 추진을 중단하고 ▲ 중앙정부 권한의 대폭적인 지방 이양을 전제로 한 '권한이양형 시도 통합' ▲ 시민이 학습과 토론을 거쳐 결정하는 숙의 공론화와 주민투표 ▲ 정치적 다양성을 보장하는 선거제도 개혁을 선결 과제로 제시했다.이들은 "이번 6.3지방선거에서는 행정통합에 대한 구체적인 비전과 로드맵을 제시하고 차기 선거까지 최소한 4년 이상의 설계와 검증, 숙의와 합의를 거쳐 시민적 공감대 위에서 통합단체장과 지방의원을 선출하는 것이 바람직하다"고 강조했다.