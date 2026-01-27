장소변경 요구, 피켓시위... 어른들 '다툼' 속에서 학생들 행사

▲ 정근식 서울시교육감이 축사를 하고 있다. ⓒ 문성호 관련사진보기

▲ 서울시교육청 학생참여단 민서홍 대표가 '인권 열매'를 작성하고 있다. ⓒ 문성호 관련사진보기

▲ '제11회 서울특별시 학생인권의 날 기념식' 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 문성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 토끼풀에도 실립니다. 토끼풀은 서울 학생들이 직접 만드는 독립언론입니다.