박완수 "함안, 경남 동서로 잇는 산업-관광 거점 육성"

큰사진보기 ▲박완수 경남지사는 27일 함안체육관에서 도민상생대화를 갖고 파프리카 재배 영농법인을 방문했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 27일 함안체육관에서 올해 두 번째 '도민 상생대화'를 열어 "함안을 경남 동서로 잇는 산업‧관광 거점으로 육성할 계획"이라고 밝혔다.도민대화에는 조근제 함안군수를 비롯해 군민 300여 명이 참석했다. 이날 행사는2023년 '함안군민과 대화' 이후 3년 만에 마련됐다.박완수 도지사는 모두발언에서 "함안은 경남의 지리적 중심에 있는 교통 거점이자, 도내 주력 산업을 뒷받침하는 중소기업이 밀집한 지역"이라며 "서부권의 우주항공, 동부권의 원전·방산 등 핵심 산업과 연계해 함안의 산업 경쟁력을 더 높일 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.박 도지사는 "함안은 말이산 고분군 등 역사·문화 자원이 풍부한 역사문화 도시다. 낙화놀이 등 지역 고유의 문화 자원을 관광과 연계해 더 많은 사람들이 찾는 곳으로 만들고, 정주여건 개선도 함께 추진하겠다"라며 "올해는 변화의 온기가 소상공인과 도민 생활 현장까지 체감될 수 있도록 더 촘촘히 챙기겠다"고 밝혔다.토론에서는 여러 건의가 이어졌다. 함안 고도(古都) 지정 및 육성 건의에 대해 박 지사는 "말이산 고분군 등 역사·문화 자원을 체계적으로 정비·활용할 필요가 있다"며 "고도로 지정되면 국가 예산 지원을 바탕으로 문화유산 정비 사업을 본격화할 수 있다"고 말했다.박 도지사는 "체류형 관광으로 이어지도록 숙박 기반과 빈집 정비 등 여건 개선도 함께 검토하겠다"며 "올해 안에 필요한 보완 절차를 진행해 경남에서 처음으로 '고도보존및육성에관한특별법'에 따른 법정 고도 지정을 추진하겠다"고 밝혔다.함안체육관과 인근 문화예술회관 시설 개보수와 관련해 박 도지사는 "문화예술 향유 시설이 충분하지 않고, 시설 노후화로 개선 필요성이 크다"며 "함안군을 역사문화 도시로 만드는 데 노력하겠다"고 말했다.지난해 폭우 때 누수가 발생한 광려천 재방과 관련해 박 도지사는 "재난은 예고 없이 발생하는 만큼, 시급한 구간은 예비비를 투입해서라도 응급 복구를 포함해 신속히 정비할 필요가 있다"며 "우선 긴급 보수가 가능한지 검토해 달라"고 밝혔다. 조근제 함안군수는 "도와 협의해 최대한 빠른 시간 안에 해결될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.공중보건의사 인력 충원 건의에 박 지사는 "의료인력 문제는 전국적인 문제로, 내과·산부인과 등 필수의료 분야 인력이 특히 부족한 상황"이라며 "도는 소아청소년과 등 취약 분야 현장 유지를 위해 지원을 이어가고 있다"고 밝혔다.한편, 박 지사는 이날 오전 함안의 대표 농작물인 파프리카 재배 영농법인을 찾아 농산물 수출로 농가소득 향상에 기여한 종사자들을 격려했다.