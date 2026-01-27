무안군의회 삭발 회견 "주청사 없는 시·도 통합 합의안 반대"

큰사진보기 ▲전남 무안군의원 삭발 기자회견. 2026. 1. 27 ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주전남 통합 자치단체 명칭, 주청사 합의서강기정 광주시장·김영록 전남지사·지역 국회의원들은 27일 광주·전남 행정통합 자치단체 명칭을 '전남광주특별시'로 하고 약칭은 '광주특별시로'로 사용하는 내용의 합의안을 도출했다. 사진은 합의서. 2026.1.27 ⓒ 강기정 페이스북 관련사진보기

전남 무안군의회가 27일 광주·전남 행정 통합 관련 시장·지사, 지역 국회의원 합의 내용에 유감을 표시하며 삭발 기자회견을 열었다.무안군의원들은 지난 25일 간담회에서는 주청사를 무안(현 전남도청)에 두는 방향으로 잠정 합의됐던 사안이, 27일 오전 간담회에서 백지화됐다며 분노를 표시했다.무안군의회 이호성 의장과 김봉성·박쌍배·임윤택·임현수 의원은 이날 오후 전남도청 앞에서 삭발식을 하고 "김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 지역 국회의원들이 이날 오전 협의에서 주사무소(주청사)는 정하지 않는다는 데 합의했다. 무책임한 결정"이라고 주장했다.이들은 "이미 25일 간담회에서 주청사를 무안의 전남도청으로 한다는 잠정 합의가 있었음에도, 이를 하루아침에 뒤집었다"며 "'주청사는 특별시장 권한으로 둔다'는 취지의 발표는 통합의 대원칙인 상생과 균형발전을 스스로 부정한 것"이라고 했다.그러면서 이날 오전 국회에서 진행된시 장·지사, 지역 국회의원 간담회 결과에 대해 "핵심 과제인 행정의 중심과 권한 배분 문제를 고의로 유보한 무책임한 결정"이라고 비난했다. 이어 "이번 합의로 통합 자치단체는 사실상 광주 중심 체제로 귀결될 것"이라고 우려했다.이들 군의원은 연초부터 급물살을 탄 시·도 행정 통합 추진 국면에서 김영록 전남지사와 전남도가 도민과 지방의회를 배제하고 줄곧 독단적으로 의사 결정을 하고 있다고도 했다.강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들은 27일 오전 국회에서 시·도 통합 관련 제4차 간담회'를 갖고 통합 자치단체 명칭을 '전남광주특별시'로 한다는 데 합의했다. 약칭은 '광주특별시'로 하기로 했다.주청사(주사무소)는 따로 두지 않고, 광주시청과 전남도청(무안), 전남 동부(순천) 청사 3곳을 균형 있게 사용하기로 했다.주청사 결정은 7월 1일 출범하는 특별시 시장 권한으로 둔다는 데 의견을 모았다.이에 따라 지난 25일 3차 간담회에서 잠정 합의했던 '광주전남특별시' 명칭과 '주 사무소는 전남으로 한다'는 임시 안은 폐기됐다.