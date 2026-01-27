'천원 복비'와 '천원 세탁소', 인천시의 새로운 도전

큰사진보기 ▲5월 12일 인천시청 중앙홀에서 열린 '천원주택(전세임대주택)' 예비입주자 신청 접수 현장. ⓒ 인천시 관련사진보기

큰사진보기 ▲유정복 인천시장이 3월 6일 미추홀구 도화동에서 인천형 주거지원 사업인 천원주택(매입임대주택) 입주 신청자들과 집 내부를 둘러보고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

큰사진보기 ▲생활 전반으로 확장되는 인천시의 2026년 '천원 시리즈' 정책. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)의 민생혁신 정책인 '천원 시리즈'가 올해 새로운 영역을 넓힌다. 주거와 먹거리, 물류와 문화를 넘어 이제는 주거 이동 비용, 아동의 마음 건강, 노동자의 작업 환경까지 인천시의 '천원 시리즈'가 시민의 일상 깊숙이 들어간다.지난해 인천시민들의 뜨거운 호응과 높은 미디어 관심 속에 인천시를 대표하는 민생 체감 정책으로 자리 잡은 '천원 시리즈'는 올해 신규 정책 도입과 기존 사업의 고도화를 통해 한 단계 더 진화한다.올해 인천시는 그동안 당연하게 부담해 왔던 생활 속 비용을 '천원'으로 낮추는 신규 정책을 본격 추진한다.먼저, '천원 복비'를 1월부터 시행할 예정이다. 무주택 청년과 신혼부부, 차상위계층 등 주거취약계층이 주택 임대차 계약을 체결할 경우 본인 부담 1000원으로 최대 30만 원까지 중개보수를 지원받을 수 있다.신청은 등기우편 또는 방문 접수(인천시 토지정보과)로 가능하다. 구체적인 신청 방법은 인천시 누리집(incheon.go.kr>인천소식>새소식)에서 확인할 수 있다.위기가정을 위해 초기 상담 비용을 지원하는 '천원 i-첫상담'은 1월부터 아동복지종합센터 4곳에서 시행된다. 심리·정서적 상담이 필요한 아동을 대상으로 초기 상담 비용 가운데 본인 부담금을 1000원으로 낮춰, 비용 부담 없이 상담을 시작할 수 있도록 지원한다.보호자 동반 상담도 가능하다. 비용 장벽으로 상담을 망설이던 가정의 접근성을 높여, 아동의 마음 건강을 지키는 새로운 안전망 역할을 하게 된다.'천원 세탁소'는 5월부터 본격 서비스를 제공할 예정이다. 관내 소규모 사업장 노동자는 작업복 세탁 서비스를 1장당 500~1000원으로 저렴하게 이용할 수 있다. 세탁소는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 이용을 원하는 사업장이나 개인이 전화로 신청하면, 사업장별 요일제를 적용해 정해진 날에 편리하게 서비스를 받을 수 있다. 전화로 수거 신청 → 지정일 작업복 수거 → 세탁·포장 → 배송 순으로 진행된다.이 사업은 유해 물질이 묻은 작업복의 가정 내 세탁을 줄여 노동자와 가족의 건강을 보호하고 산업재해 예방에도 기여하는 생활 밀착형 노동 복지 정책이다. 인천시는 이를 통해 '천원 정책'이 복지 수혜를 넘어 노동 현장과 가족의 일상까지 확장되는 전환점을 마련할 계획이다.'천원 시리즈'는 지난해 구체적인 성과로 정책 효과를 입증했다. '천원 주택'은 하루 1000원(월 3만 원)의 임대료로 청년과 신혼부부의 주거 부담을 낮추며 높은 수요를 기록했다.2025년 매입임대주택 500호 모집에는 3679가구가 신청해 7.36대 1의 경쟁률을 보였고, 전세임대주택 500호 모집에도 1906가구가 신청해 3.81대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 1000호 공급 계획 중 지난 12월 말 기준 799가구가 계약·입주를 완료하며 청년 주거정책의 실효성을 보여줬다.2024년 10월 도입된 '반값 택배'에서 한층 더 두터워진 '천원 택배'는 전국 최초의 공공 생활물류 모델로 자리 잡았다. 2025년 12월 말 기준 누적 이용 132만 건 이상 달성했으며, 참여 소상공인도 8100명을 돌파했다. 이를 통해 소상공인의 평균 매출액도 13.9% 증가하는 성과를 거뒀다.아울러 노인일자리 72명, 경력단절여성 48명을 채용하여 상생형 지역일자리 확대로 노인과 여성의 사회적 참여를 늘리고 안정적인 소득을 지원하여 참여자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.2025년 관내 11개 대학 21만8117명이 '천원의 아침밥'을 이용했으며, '천원 문화티켓' 역시 시민의 큰 호응을 얻었다. 총 5천여 명이 1000원으로 공연·스포츠·관광 프로그램을 이용했다.한편, '천원 시리즈'와 같은 철학 아래 해상교통 대중화를 실현한 '아이(i) 바다 패스'는 2025년 87만 1000여 건의 이용 실적을 기록하며 전년 대비 30% 이용 증가와 섬 관광 매출 82억 원 증가라는 성과를 거뒀다. 천원대 비용으로 섬을 오갈 수 있게 하며, 해상교통을 시민의 일상으로 끌어드린 체감형 교통정책으로 평가받고 있다.인천시는 올해 '천원 시리즈'의 양적 확대보다는 제도의 안정성과 지속가능성 강화에 초점을 맞추기로 했다.'천원 주택'은 공급 규모(2025~2026년 연간 1000호 공급)는 유지하되, 예산을 확대하고 주택담보대출 이자 부담을 낮추는 '1.0 이자지원'과 연계해 주거 사다리를 더욱 촘촘히 만든다.'천원 택배'는 지난해 11월 2단계 확대 시행(인천지하철 60개 전 역사로 확대)에 따른 지속적 홍보와 안정적 운영으로 소상공인의 참여 확대에 주력할 예정이다.'천원의 아침밥'은 지원 대학을 12개로 늘리고, 천원 문화 정책은 시기(5월과 10월 2회)와 참여시설, 프로그램을 확대해 시민 일상 속 체감도를 높일 계획이다.유정복 시장은 "천원 시리즈 정책은 작은 혜택을 나누는 정책이 아니라, 시민 누구나 공평하게 공공서비스에 접근할 수 있도록 행정의 방향을 바꾸는 정책"이라면서 "인천시는 앞으로도 시민의 삶 속으로, 더 깊이 들어가는 체감형 민생 정책을 계속해서 만들어가겠다"고 밝혔다.