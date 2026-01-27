2026 태안세계튤립꽃박람회, '세계 5대 튤립축제' 명성 재가동

큰사진보기 ▲2026 태안세계튤립꽃박람회 포스터 ⓒ 신문웅(네이쳐월드 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 태안세계튤립꽃박람회는 오는 4월 1일부터 5월 6일까지 36일간 태안군 남면 마검포 일원 코리아플라워파크&네이처월드에서 개최된다.(사진은 지난해 튤립축제 모습) ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 남면 마검포 네이쳐월드에 2026태안세계튤림꽃박람회 준비가 한참 진행되고있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한 겨울 추위속에도 2026년 태안세계튤립꽃박람회가 열릴 네이쳐월드에서는 튤립의 식재 작업이 진행되고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

'세계 5대 튤립 축제'로 불려 온 태안세계튤립꽃박람회가 한층 진화한 모습으로 돌아온다.2026 태안세계튤립꽃박람회는 오는 4월 1일부터 5월 6일까지 36일간 충남 태안군 남면 마검포 일원 코리아플라워파크&네이처월드에서 개최된다.이번 박람회는 단순한 행사 재개가 아니라 공간과 콘텐츠, 연출 전반을 대대적으로 업그레이드한 '리부트(재가동)' 성격이 강하다. 기존 꽃지해수욕장 일원에서 벗어나 새로운 공간으로 장소를 이전하면서 전시 규모와 완성도를 한 단계 끌어올리고, 국제 꽃축제로서의 위상을 다시 한 번 분명히 하겠다는 의지가 담겼다.가장 큰 변화는 공간 전략이다. 전시·동선·체류를 보다 체계적으로 설계할 수 있는 신공간으로 옮기며 관람객 밀집을 완화하고, 감상 품질과 안전성을 동시에 높인다. 이를 통해 관람객 분산, 체류 시간 확대, 쾌적한 관람 환경이라는 세 마리 토끼를 모두 잡겠다는 구상이다.전시 스케일 역시 역대 최대 수준으로 확대된다. 조직위원회에 따르면 국내외에서 확보한 우수 튤립 품종을 대규모로 식재해 방대한 컬렉션을 선보일 예정이다. 단순한 수량 확대가 아니라 품종 다양성과 색채 조합, 개화 시기 조절을 정교화해 관람 시점에 따라 서로 다른 풍경을 만나는 '다층 감상' 구조를 구현한다는 점이 특징이다.이번 박람회의 또 다른 상징은 초대형 신규 조형물이다. 올해 처음 공개되는 이 조형물은 국제적 조형 언어와 태안의 지역 스토리를 결합한 작품으로, 단순한 포토존을 넘어 '태안의 봄'을 대표하는 랜드마크로 자리매김시키겠다는 전략이 담겼다. 축제가 끝난 뒤에도 기억에 남는 이미지 자산으로 남기겠다는 장기적 브랜드화 구상이다.연출의 핵심 공간으로는 '베르사유 궁전 정원'을 모티브로 한 튤립 정원이 조성된다. 유럽식 정형미와 조경 예술을 현대적으로 재해석해, 정원 예술·꽃 문화·공공 전시가 결합된 대규모 연출 구역을 구성한다. 관람객은 단순히 꽃을 보는 데 그치지 않고, 정원이라는 문화적 공간을 직접 '걷고 체험하는' 경험을 하게 된다.운영 측면에서도 변화가 크다. 관람 동선과 편의시설을 전면 재정비해 접근성과 휴식 공간의 품질을 높였고, 가족 단위, 시니어, 단체 관람객 모두를 고려한 무장애 동선과 체류형 설계를 강화했다. 이는 봄 관광 수요를 단기 방문에서 숙박과 소비가 결합된 체류형 관광으로 전환시키는 핵심 장치로 작용할 전망이다.국제 협력의 깊이도 한층 강화됐다. 조직위원회는 최근 네덜란드 튤립 문화 콘텐츠 전문기업 IGMPR Services B.V.와 업무협약(MOU)을 체결해 전시 콘텐츠의 국제 표준화와 전문 해설, 교육적 요소까지 확보했다. 박람회를 단순한 축제가 아닌 '전문 전시·문화 해설·역사 교육'이 결합된 복합형 국제 박람회로 발전시키겠다는 구상이다.이 같은 변화는 지역경제 활성화로 직결될 것으로 기대된다. 대규모 방문객 유입과 체류 시간 확대는 숙박업, 외식업, 교통, 지역 특산물 소비 등 전반으로 파급 효과를 낳아 태안의 봄 관광 성수기를 한층 견인할 전망이다.조직위원회 관계자는 "이번 박람회는 세계 5대 튤립축제라는 명성을 다시 한 번 확인하는 무대가 될 것"이라며 "국제 협력과 연출 고도화를 통해 태안을 대표하는 봄 축제의 새로운 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.한편 2026 태안세계튤립꽃박람회는 남녀노소 누구나 관람 가능하며, 세부 프로그램과 입장권 정보는 추후 공식 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.장소 이전과 콘텐츠 고도화를 통해 국제 꽃축제로서의 '완성형 귀환'을 알리는 이번 박람회가 태안 관광의 새로운 도약을 이끌 수 있을지 기대가 모아지고 있다.