김동연 "고 이해찬, 이재명 정부 성공 위해 하실 일 많았는데..."

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 27일 낮 12시경 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 차려진 서울대병원 장례식장을 찾아 조문하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"이재명 정부의 성공을 위해서 앞으로도 하실 일이 많으셨는데, 이렇게 창졸간에 먼저 가셔서 정말 비통한 심정입니다."

김동연 경기도지사가 27일 낮 12시경 고(故)이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소를 찾아 조문하면서 한 말이다.김동연 지사는 조문에 앞서 기자들과 만나 "아주 비통하고 정말 안타까운 마음"이라고 말문을 열었다. 김 지사는 이어 고인과의 과거 사연을 소개하며 고인을 추모했다.김동연 지사는 "(제가) 경제부총리 그만두고 있을 때, 두 차례나 오셔서 제게 정치를 권유하셨고, 지역구까지 저에게 양보하시겠다고 한 적이 있다"면서 "그때 (제가) 정치를 하지 못했지만, 그 이후에 정치에 입문해서 정말 (저에게) 멘토 같은 분이셨고, 얼마 전에 뵀을 적에 식사 한번 모시기로 했는데 약속도 못 지키고 창졸간에 가시게 되어서 비통하고 참담한 마음"이라고 말했다.앞서 김동연 지사는 고 이해찬 수석부의장의 사망 소식에 SNS를 통해 "민주주의의 거목, 이해찬 전 총리님의 서거를 마음 다해 애도한다"고 추모했다.김 지사는 고 이해찬 수석부의장에 대해 "격랑의 현대사 한가운데서 일평생 민주주의와 한반도 평화, 국가 균형발전에 온몸을 던져오셨다. 그 삶이 곧 대한민국 민주주의 그 자체였다"면서 "역대 민주정부의 든든한 뿌리이자, 민주당의 영원한 스승이셨다"고 평가했다.김동연 지사는 또 "마지막 순간까지 나라와 국민을 위해 헌신하셨던 총리님의 삶과 가르침을 깊이 간직하며 지키겠다"면서 "부디 편히 영면하시길 온 도민과 함께 진심으로 기원한다. 유가족께도 깊은 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다.앞서 고(故) 이해찬 전 수석부의장의 빈소가 이날 오전 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 차려지면서 정치권을 비롯한 각계의 조문이 이어지고 있다.빈소 내부에는 고인이 환하게 웃는 모습을 담은 영정 사진과 함께 이재명 대통령, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 문재인 전 대통령 등의 명의로 보내진 화환들이 들어서 있다.