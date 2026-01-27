김어준 겨냥한 장철민 "정치적 의도 가진 여론조사, 걱정된다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 장철민(대전 동구)의원(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

김민석 국무총리를 범여권 서울시장 선거 여론조사 후보군에 포함하는 문제를 두고 김 총리와 방송인 김어준씨 간에 설왕설래가 오가는 가운데, 장철민 더불어민주당 의원이 "여론조사를 하는 것 자체가 어떤 정치적 의도를 가지고 있는 것은 민주 정치 내에서 꽤 위험하게 작동할 수 있다"라고 쓴소리를 했다.장 의원은 27일 'KBS 1라디오 전격시사'에 출연해 "어떤 여론조사가 나오느냐에 따라 선거든 당의 방향성이든 영향을 미친다"며 "김 총리 본인이 (후보에서) 빼달라고 수차례 요청했음에도 '우리는 넣겠다'고 하는 건, 선거 과정에서 후보에 대한 실제 지지율을 확인해 보기 위한 게 아니란 걸 (김어준씨가) 밝힌 거잖나. '이 여론조사를 그냥 하는 게 아니라 어떤 다른 의도를 가지고 있다' 이런 의지 표명을 여론조사 방식을 통해서 하는 게 굉장히 걱정이 된다"라고 밝혔다.김민석 총리 측은 지난 23일 공보실 공지로 "서울시장 선거 여론조사에 국무총리를 포함시키지 말아달라는 요청에도 불구하고 계속 포함시키는 일부 조사에 매우 심각한 유감"이라며 "조사에 국무총리를 포함시키지 말 것을 다시 강력히 요청한다"고 알렸으나, 김씨는 이에 "그건 제가 알아서 하겠다"라고 사실상 거부했다.그는 26일 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 유튜브 채널에서 "(조사에서) 빼달라고 요구하는 것도 자유지만 넣는 것도 이쪽이 결정할 일"이라며 "출마하지 않겠다는 김 총리가 가상대결에서 1위하는 이런 걸 '존재감'이라 한다. 선거 때는 그런 존재감이 (지지층에) 안도감을 준다"고 말했다.관련해 장 의원은 김어준씨의 여론조사 강행 아래 특정 의도가 있다고 봤다. 그는 "여론조사에 어떤 정치적인 의도를 심는다는 것 자체가 지금 민주 정치 내에서 꽤 위험하게 작동할 수 있지 않을까라는 걱정을 가지고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "여론조사가 현실 정치에 영향을 미치는 건 너무 당연한 일이기는 하지만, 여론조사 자체가 공정하게 이루어지고 있고 어떤 다른 의도로 진행되는 것은 아니라는 원칙적인 부분을 가지고 가는 것이 필요하다"라고 지적했다.김씨가 설립·운영 중인 여론조사전문기관 '여론조사 꽃'에서 범여권 후보로 김 총리를 포함시키는 데 대해 정치권 일각에서는 '정청래 당대표 연임설'과 관계있는 것 아니냐는 해석도 나왔으나, 김씨는 "너무 유치한 설"이라고 반박했다. 그는 26일 방송에서 "(김민석 후보군 포함이) 정청래를 연임시키려고, 김민석 당대표 출마를 막으려고라는 얘기도 있더라", "(서울시장) 여론조사에 김 총리 이름을 넣는다고 당대표 출마가 막아지느냐"라며 "말도 안 되는 소리"라고 반박했다.한편 장 의원은 더불어민주당-조국혁신당 합당 관련 절차와 내용 모두에 반대한다고 밝혔다. 그는 이날 KBS라디오에서 '절차를 문제 삼은 건가, 합당 자체를 반대한 건가'란 질문에 "사실 둘 다다. 절차에 대해서는 지금 (정 대표가) 100%, 200% 잘못하신 것", "이런 방식으로 하면 될 일도 안 된다"라며 "조국은 공동대표를 같이 하는 건지, 지방선거 때 공천 몇 자리 주는 건지 등 굉장히 많은 상황이 있을 것"이라고 말했다.그는 "이해가 안 되는 상황들이 엄청나게 많이 발생할 거라서 이게 졸속 합당이 안 될 수가 없다. 지금 같으면 합당 자체도 이미 어려워진 게 아닌가라는 생각을 가지고 있다"고 덧붙였다.