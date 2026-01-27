통일부·서울교육청·남북역사학자협의회, 개성 만월대 관련 업무협약

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개성 만월대 상설전시 구축 및 운영의 유기적인 협력을 위한 통일부·서울특별시교육청·(사)남북역사학자협의회 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. 2026.1.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

통일부와 서울특별시교육청, 사단법인 남북역사학자협의회가 27일 '개성 만월대 상설전시'를 위한 업무협약을 체결했다.통일부에 따르면, 이번 업무협약은 통일부와 서울특별시교육청, 남북역사학자협의회가 개성만월대 남북공동발굴 조사 사업의 성과를 전시하며 남북 문화유산 협력의 가치를 국민에게 널리 알리기 위해 추진됐다.정동영 통일부 장관은 이날 오후 통일부 대회의실에서 열린 업무협약식에서 "이번 업무협약은 개성만월대 남북 공동발굴조사 사업의 성과를 학생들과 일반국민에게 홍보하고, 남북교류의 중요성 그리고 한반도 평화에 대해 숙고할 수 있는 교육의 장을 만들기 위해서 상호 협력한다는 것에 의의가 있다"고 강조했다.만월대는 원래 북한 황해북도 개성시 송악산 남쪽 기슭에 있는 고려 궁궐의 정전(正殿) 앞 계단을 의미하지만, 지금은 궁궐터를 통칭하는 말로 사용된다. 북한의 국보 유적인 만월대는 유네스코 세계유산 '개성역사유적지구'에 포함돼 있다.개성 만월대 남북공동발굴 조사는 지난 2007년부터 2018년까지 8차례 진행돼 유물 60여만 점을 발굴했다. 2015년에는 남북공동발굴 조사에서 금속활자를 발굴하는 성과도 있었다.만월대는 찬란했던 고려 문화를 증명하는 동시에 분단된 한반도의 평화와 협력의 상징으로, 세 기관은 개성만월대 상설전시를 통해 학생·교원·일반시민들이 고려의 역사와 문화를 체험하고 남북협력의 의미를 확인하는 기회의 장을 제공하고자 상호협력하기로 했다.협약은 ▲개성만월대 상설전시관 구축·운영을 위한 인적·물적 자원의 공동 활용 및 사업 여건 조성을 위한 협력 ▲개성만월대 상설전시관을 활용한 교육·연수 프로그램의 기획·개발 및 서울특별시 관내 학생·교원·학부모 대상 교육 프로그램 운영 ▲학생·교원·학부모·시민 참여 활성화를 위한 전시관 활용 및 홍보협력 등을 담고 있다.세 기관은 세부이행과 절차에 관해서는 향후 면밀한 협의를 통해 구체화할 예정이라고 설명했다.통일부는 이번 업무협약을 통해 개성만월대 남북동동 발굴 성과를 미래 세대 교육과 접목함으로써, 학생과 청소년들에게 남북 공동의 역사에 대한 인식을 높이고 평화통일에 대한 공감대 형성에 실질적으로 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.