답답함 터뜨린 이 대통령 "국회 너무 느린데, 그 때까지 기다릴 거냐"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. 2026.1.27 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국회가 지금 너무 느려서 어느 세월에 될지 모른다는 얘기다. 그때까지 기다리실 거냐."

이재명 대통령이 27일 국무회의에서 임광현 국세청장에게 답답함을 토해내면서 한 말이다. 이 대통령은 이날 체납된 국세외수입 징수 및 관리 권한을 관련 법 개정을 통해 관할 부처로부터 넘겨받으려 한다는 보고를 받고 그때까지 기다리지 말고 각 부처로부터 인력을 파견 받아 통합 관리하는 방안은 어떻냐고 물었다.구체적으론 "조사하고 권고하고 기회를 주는 건 강제처분이 아니라서 법률이 없는 상태에서도 할 수 있지 않나"라며 "각 국세외수입에 대해 관할 부처청이 있을텐데 거기서 뽑아서 관리는 한꺼번에 하고 있다가 법률이 개정되면 (권한은) 넘겨받으라"고 했다.불공정거래 과징금·환경규제위반 부담금·국유재산 사용료 등 조세 이외에 국가가 얻는 수입을 뜻하는 국세외수입은 현재 각 관할 법령에 따라 나뉘어져 부처별로 관리·징수되고 있다. 이러한 비효율적 관리시스템 탓에 점점 체납·미납액이 늘어 그 규모가 2020년 약 19조 원에서 2024년 약 25조 원으로 급증한 상황.이 때문에 이 대통령은 작년 12월 국세청 업무보고 때 통합 징수관리 방안을 마련하라고 주문한 바 있다.임 청장은 이날 이 대통령의 질문에 국가채권관리법 개정이나 강제징수절차를 활용할 수 있는 통합징수법만 있으면 기존 부처의 (국세외수입 관련) 경력자는 굳이 필요하지 않다는 취지로 답했다.이 대통령은 다시 한 번 "충분히 이해한다. 문제는 국회 입법 속도가 너무 느리다"고 짚었다. 이 대통령은 "저희가 (정부 출범) 8개월 다 돼 가는데 소위 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법 절차도 20%밖에 안 된다"라며 "지금 국회가 너무 느려서 일할 수 없는 상태인데 그걸 계속 기다릴 수 없으니깐 그 전이라도 각 부처 명의로 뽑아서 합동 관리를 하면 안 되겠냐는 것"이라고 설명했다.그러나 임 청장은 재차 "그것보단 국가채권관리법 개정이 더 빠를 것 같다"고 답했다. 이 대통령은 이에 "아이. 참 말을... 그것(법 개정) 될 때까지 그 사이에 (할 수 있는 방안을) 얘기하잖나"라며 언성을 높였다.임 청장이 "2월 중에 추진하려 했는데 만약 그게(법 개정) 느려지면 대통령 말씀대로 각 부처 TF를 만들겠다"고 했을 땐 "지금부터 하시라. 2월달이라고 된다는 보장이 없다. 국회에 계류된 법률이 수백 개가 있는데 저런 속도로 해서 어느 세월에 될지 모른다"고 지적했다.이어 "행정은 속도가 중요한데 기다리면 안 된다"라며 법무부·법제처에 각 부처청의 국세외수입에 대한 관리권한 및 업무를 국세청에 위임·위탁할 수 있는지 여부를 파악해 달라고 주문했다.한편 이 대통령은 이날 국세 체납관리단 확충 문제에 대해선 기획예산처에 쓴 소리를 했다.체납관리단은 전국 체납자 113만 명을 전수조사하는 국세청의 임시 조직으로 오는 3월 발족을 앞두고 있다. 공공근로 일자리 성격으로 모집했는데, 이 대통령이 지난 20일 국무회의 당시 최저임금이 아닌 적정임금을 지급하라고 주문한 바 있다.이 대통령은 이날 "(체납관리단은) 일자리를 만드는 효과도 있고 조세정의도 실현한다"라며 "이거를 하려면 인력이 필요한데 (체납관리단) 그거 하면 (대신) 세금이 많이 들어온다. (인건비 탓에) 약간 손해봐도 괜찮다"고 했다.특히 "(기획예산처에서) 예산을 아껴야 하니깐 인력규모도 줄이고 최저임금을 주는 걸로 했던 모양인데 정부가 악착 같이 임금을 적게 주고 착취하고 그러면 안 된다"며 "정부는 모범적 사용자가 돼야지, 악덕 사업자가 되면 안 된다"고 강조했다.또 "11개월 고용해서 퇴직금 떼먹고, 정규직 안 되게 하려고 1년 11개월 고용하고 그러면 되겠나. 적정임금을 지급하도록 하고 노동에 대한 대가를 적정하게 줘야 한다"고 덧붙였다.예산처는 이에 "(체납관리단) 인력은 법령이 허용하는 범위 내에서 최대한 실질적으로 하려 한다"면서 "적정임금에 관련해선 관계부처 TF를 만들어 사회수석실과 논의 중이다. 2027년 예산 땐 만들어서 반영하도록 하겠다"고 보고했다.