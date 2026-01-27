대구사이버대 학생들, 베트남 보육원서 '나눔으로 사랑을 잇다'

큰사진보기 ▲대구사이버대학교 동계 해외봉사단은 지난 18일부터 22일까지 베트남 나트랑의 한 보육원에서 봉사활동을 벌였다. ⓒ 대구사이버대학교 관련사진보기

대구사이버대학교 동계 해외봉사단이 베트남 나트랑에서 현지 아동을 대상으로 나눔으로 사랑 잇기 봉사활동을 벌였다.대구사이버대학교(총장 이근용)은 지난 18일부터 22일까지 학생과 교직원 등 총 21명으로 구성된 해외봉사단이 베트남 나트랑에 위치한 록터보육원에서 동계 자원봉사활동을 진행했다고 밝혔다.이번 봉사활동에는 전국 각지에서 재학 중인 학생 18명과 교직원 3명이 참여했고 참가자들은 지난해 11월부터 총 3차례의 사전교육을 거쳐 봉사 프로그램을 직접 기획하고 준비했다.특히 학생들은 온·오프라인 모임을 통해 프로그램을 보완하며 현지 아동의 눈높이에 맞춘 체험형 활동을 구성했다.봉사단은 록터보육원 아동들을 대상으로 미술·음악·체육·한국어 교육을 비롯해 K-POP 댄스, 한국 음식 나눔 등 다양한 프로그램을 운영했다.부채 그림 그리기와 한국 동요를 베트남어로 번역해 함께 부르기, 에코백과 열기구 꾸미기, 투호와 줄넘기 등 전통 놀이와 체육활동도 함께 진행해 현지 아동들로부터 호응을 얻었다.봉사단은 쌀 600kg과 학생들의 자발적인 모금으로 마련한 성금, 의류·신발·학용품 등을 전달하고 봉사활동에 사용된 교육 교구는 현지에 기증해 향후 교육 및 문화 교류 활동에 활용하도록 했다.록터보육원 원장은 "멀리 한국에서 아이들을 위해 정성껏 준비한 교육 프로그램과 물품을 전해줘 감사하다"며 "아이들에게 새로운 경험과 따뜻한 기억을 남겨준 의미 있는 시간이었다"고 밝혔다.봉사에 참여한 학생들 역시 "현지 아이들과 교감하며 배움과 성장의 의미를 느낄 수 있었다"고 소감을 전했다.이근용 총장은 "대구사이버대학교는 앞으로도 대학 이념인 '사랑·빛·자유'를 바탕으로 글로벌 역량 강화와 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.