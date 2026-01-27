이해찬 전 총리 떠나보내는 부산... 시민들도 '애도'

큰사진보기 ▲민주당 부산시당 3층에 마련된 이해찬 전 총리 시민분향소에서 시민들이 헌화하고 있는 모습 ⓒ 임병도 관련사진보기

대한민국 민주주의 역사에 굵직한 족적을 남긴 고 이해찬 전 국무총리의 별세 소식에 부산의 민주당원들과 시민들도 깊은 슬픔에 잠겼습니다. 더불어민주당 부산시당은 27일, 시당사 3층에 시민분향소를 마련하고 고인의 마지막 길을 배웅하기 시작했습니다.이날 오후 2시부터 운영을 시작한 분향소에는 설치 직후부터 추모의 발길이 이어졌습니다. 가장 먼저 변성완 부산시당 위원장을 비롯해 부산 지역 각 지역위원장들이 참석해 합동 분향을 올렸습니다. 침통한 표정으로 국화꽃을 헌화한 이들은 묵념을 통해 고인의 뜻을 기렸습니다.정치권 관계자들만 이곳을 찾은 것은 아닙니다. BNK금융그룹을 비롯해 부산 지역의 주요 기관과 단체 관계자들도 잇따라 분향소를 찾아 조문했습니다. 정당을 떠나 한 시대를 풍미했던 정치 원로에 대해 정중히 예우를 갖추는 모습이었습니다.무엇보다 눈에 띄는 것은 일반 시민들의 발길이었습니다. 고인의 정치 행보를 기억하는 시민들은 차분한 분위기 속에서 헌화하고 묵념하며 고인의 영면을 기원했습니다.현장에서 만난 노기섭 전 부산시의원은 고인을 떠나보내는 아쉬움을 감추지 못했습니다. 노 전 의원은 "이해찬 전 총리님께서는 대한민국 민주주의 발전에 큰 역할을 해 주신 분이다"라며 "특히 민주당이 어려움에 처했을 때마다 탁월한 조정 능력과 지혜를 빌려주셨기에, 당원뿐만 아니라 국민들에게도 큰 아쉬움으로 남을 것이다"라고 말했습니다.이어 노 전 의원은 "영원한 안식을 바라며, 남은 우리들이 고인의 바람과 의지를 이어받아 노력하겠다"고 다짐했습니다.시민분향소를 찾은 추모객들은 그동안 더불어민주당이 걸어온 길에 고인이 쏟은 헌신과 노력을 떠올리며 깊은 슬픔과 아쉬움을 나타냈습니다. 더불어민주당 부산시당이 마련한 시민분향소는 오는 31일까지 운영됩니다. 부산 시민 누구나 이곳을 찾아 고인을 추모할 수 있습니다.