60년 묵호 덕장, 오늘 마지막 명태 걸었습니다

"오늘이 정말 마지막입니다. 60년… 참 오래도 했네요."

언바람태(묵호태) 이동차량덕장마을 인호수산, 언 바람태 마지막 이동 모습

"계획이요? 지금은 그냥 막막합니다. 60년을 여기서만 보냈는데, 이제 무얼 해야 할지..."

1월 28일 오후, '언바람 묵호태' 건조가 한창인 강원도 동해시 묵호진동 덕장(물고기 따위를 말리려고 덕을 매어 놓은 곳) 마을을 방문했다. 해발 70~80m 언덕 위로 한겨울 찬바람이 매섭게 몰아쳤다. 인호수산 신경훈(여, 71) 대표의 거친 손끝에 마지막 명태가 걸렸다. 60년 세월, 수백만 마리의 명태를 말려온 그의 '마지막 작업'이다.말을 마친 신 대표의 시선이 덕장 기둥에 머물렀다. 한 마리 한 마리 정성스럽게 명태를 걸던 손이 가늘게 떨렸다. 묵호 덕장 역사의 절반 이상을 함께해온 손이다.서울 태생인 신 대표는 남편 조인호(72)씨를 만나 결혼해 동해로 내려왔다. 이후 2대에 걸쳐 60년간 이곳에서 명태를 말렸다. 인호수산은 묵호 덕장마을에서도 가장 오래된 곳이자, 입지가 가장 좋기로 유명했다. 동해에서 불어오는 해풍이 정면으로 부딪치고 일조량이 풍부해, 이곳 명태는 유독 붉은 빛을 띠며 윤기가 났다.현장에서 함께 작업하던 마을 어르신들은 "인호수산 자리가 묵호 덕장 중에서도 최적지였다"라며 자기 일처럼 아쉬워했다. 60년 전통을 지켜올 수 있었던 비결이 바로 그 '바람길'과 '햇볕'이었기 때문이다.하지만 최근 덕장 앞으로 베이커리 건물이 들어서기 시작하면서 상황이 변했다. 높은 건물이 햇볕을 가리고 바람길을 막아버리자, 60년 전통의 명소는 더 이상 명태를 말릴 수 없는 곳이 되어버렸다.묵호 덕장은 국내에서 드문 해안에 있는 덕장이다. 산속에서 눈과 비를 맞히며 얼리고 녹이는 '황태'와 달리, 묵호태는 오로지 '바람'으로 승부한다. 순수한 해풍으로만 건조해 신선함을 유지하고, 명태의 눈알이 그대로 살아있는 것이 특징이다. 동해시는 지난 2020년 '언바람 묵호태'라는 이름으로 상표 등록까지 마쳤다.하지만 정작 그 전통의 핵심이었던 가장 오래된 덕장이 문을 닫게 된 것이다. 1960년대 전성기 시절 50여 가구가 북적이던 덕장마을은 이제 5가구만 남게 됐다. 묵호항이 개항한 지 86년, 지역 경제를 지탱하던 가내 수공업의 맥이 끊길 위기에 처한 셈이다.기자는 앞으로의 계획을 질문했다.오후 3시, 덕장에 해가 기울자 마지막으로 걸린 명태들이 찬바람에 몸을 흔들었다. 신 대표는 60년 세월이 고스란히 새겨진 덕장 구조물을 천천히 둘러봤다. 11월부터 3월까지, 날씨를 확인하며 밤잠을 설치던 일들도 이제는 추억이 됐다.바지게(지게)에 소금·어물 등을 싣고 장사를 하던 바지게꾼이 최고 인기 직업이었던 시절, 온 동네가 명태 향으로 가득했던 그 북적임은 이제 어디에도 기록되지 않은 채 사라지고 있다. 2대에 걸쳐 삶을 바친 신 대표의 이야기 역시 마찬가지다.86년 전통 묵호 덕장의 역사 절반이 멈춘 날, 신 대표의 눈빛은 오래도록 마지막 명태를 향해 있었다.