헐버트 박사 탄신 163주년, "한국 문명화의 선구자" 헐버트 박사 참배 행사 열려

큰사진보기 ▲헐버트 탄신 163주년 기념 참배 행사 사진 ⓒ 헐버트기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲헐버트 박사의 묘비, 가운데 ‘헐버트 박사의 묘’가 김대중 전 대통령 친필 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

(사)헐버트박사기념사업회(회장 김동진)는 26일 서울 마포구 양화진 외국인선교사묘원에서 '헐버트 박사 탄신 163주년 참배 행사'를 거행했다. 이날 행사는 헐버트박사기념사업회 홍보대사인 배우 최미교씨의 사회로 진행됐으며, 한국 문명화의 선구자이자 독립운동가인 헐버트 박사를 기리는 묵념으로 시작됐다.식순에 따라 백영찬 자문위원의 기도에 이어, 민족대표 33인 유족회 이기대 회장과 재외동포신문 이형모 전 대표의 인사말이 있었다. 이형모 대표는 "헐버트 박사님처럼 한 민족을 온몸으로 사랑한 분은 흔치 않다"라며 "조선이라는 나라와 고종을 만나 그 실상을 알고 나서부터 평생을 한국과 동고동락하셨다"라고 회고했다. 그는 "광복이 될 때까지 독립운동을 멈추지 않은 그 열정, 재미동포들이 낙담해 있을 때 미국을 순강하며 독립운동의 불씨를 살리려 했던 그 모습에 숙연해진다"라고 덧붙였다.헐버트학당 학당장이자 연세대학교 명예교수인 설성경 교수는 "헐버트 박사에 대한 이야기는 역사 시간만이 아니라 국어 시간에도 가르쳐야 한다"라며 "한국의 위대한 작가를 설명하기 위해서는 먼저 헐버트 박사의 업적부터 다뤄야 할 것"이라고 강조했다.필자도 헐버트 연구 전문가로서 축사 기회를 얻어 "헐버트 선생께서 1889년 뉴욕트리뷴지에 발표한 'The Korean Language' 소논문은 한글의 과학성뿐 아니라 한국어의 뛰어난 가치를 세계에 알린 선구적 연구"로 "한글·한국어가 한류를 이끄는 오늘날, 한류 한글을 예언하신 분이 바로 헐버트 선생"이라고 강조했다.(김슬옹, 2025 <한글학> 14장 참조)헐버트학당 학술위원 최용기 박사는 "헐버트 박사가 130년 전에 한국어가 드라비다어와 유사하다고 밝힌 선구적 연구를 더 깊이 연구해 우리 교과서도 바꾸고 헐버트 박사를 새롭게 알리는 길을 찾겠다"라고 다짐했다. 이어 참석자들의 헌화가 진행됐으며, 김동진 회장의 폐회사로 행사를 마무리했다.김동진 회장은 헌화에 앞서 헐버트 박사 묘비에 얽힌 역사를 설명했다. 그는 "이승만 대통령이 묘비명을 써주기로 했으나 정치적 상황으로 이루어지지 못해 50년간 묘비 가운데가 비어 있었다"라며 "1999년 김대중 대통령에게 직접 청원하여 한국 대통령이 꼭 써줘야 한다고 청와대를 설득했고, 김대중 대통령이 이를 이해하여 써주셔서 50년 만에 한국 이름을 돌려드릴 수 있었다"라고 회고했다.김동진 회장은 헐버트 박사의 업적이 잘 알려지지 않고 있는데, 내한 140주년을 기념해서 헐버트 박사의 학문적 진수가 더 많이 알려지고 아울러, 140주년 기념사업이 성공적으로 이루어지기를 기대한다고 하였다.이날 행사에는 2025년 헐버트 독후감 대회 대상을 받은 배우 최미교씨가 사회를 봐 더 의미가 있었고 헐버트가 나온 미국 다트머스대학 후배로 기념사업회 인턴으로 참여 중인 김가은 학생이 참여해 더욱 눈길을 끌었다. 김동진 회장은 이 학생을 "헐버트 박사의 143년 후배"라고 소개하며 "다트머스대학 아시아학과 에드워드 밀러 교수의 소개로 기념사업회 인턴으로 활동하고 있다"라고 밝혔다.호머 헐버트(Homer B. Hulbert, 1863~1949) 박사는 1886년 조선에 첫 근대식 국립학교인 육영공원 교사로 내한한 이래, 한글 연구와 보급, 한국 독립운동 지원 등 평생을 한국을 위해 헌신한 인물이다. 그는 "나는 웨스트민스터 사원보다 한국 땅에 묻히기를 원한다"는 유언을 남겼으며, 1949년 광복 후 한국을 다시 찾아 서거한 뒤 양화진에 안장되어 있다.행사를 마친 김동진 회장은 "헐버트 박사님은 1895년 고종황제 침전에서 근무를 시작한 이래 1945년까지 50년간 독립운동을 하신 분으로, 한국인 중에도 이런 분은 거의 없다"며 박사의 헌신을 강조했다.김 회장은 지난해 7월 11년 만에 미국을 방문해 헐버트 박사의 발자취를 되짚었다. 그는 "버몬트주 뉴헤이븐에서 박사님이 실제 태어난 집을 방문했고, 다트머스대학에서는 박사님이 제자 오성근과 함께 1908년 출간한 우리나라 최초의 한글 역사서 <대한력사>를 완전한 상태로 발굴했다"라고 전했다.김 회장은 앞으로의 계획에 대해 "가장 큰 꿈은 뉴헤이븐에 헐버트 박사 출생 새김돌을 세우는 것"이라며 "내년이 박사님 내한 140주년인 만큼 어떻게든 새김돌을 설치하고 싶다"라고 밝혔다. 아울러 그는 "헐버트 기념관은 한국을 세계에 알리는 기념관이 될 것"이라며 "한글의 우수성, 한민족의 정체성, 독립운동의 정당성을 외국인들에게 알릴 수 있는 대형 기념관이 수도 한복판에 꼭 세워져야 한다"라고 역설했다.김 회장은 "헐버트 박사님은 서거 직전까지 '한국인이 세계에서 가장 빼어난 민족'이라고 일관되게 말씀하신 분"이라며 "우리가 은혜를 아는 민족이 되기 위해서라도 박사님의 흔적을 더욱 소중히 보존하고 알려야 한다"라고 강조했다.