"입양 전이라도 아이와 함께"... 공공기관 첫 '예비양부모 입양준비 휴직' 제도 시행

큰사진보기 ▲최종진 수원시청소년청년재단 이사장은 공공기관 최초로 예비양부모를 위한 ‘입양준비 휴직 제도’를 도입하기로 했다. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시청소년청년재단 전경 ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

입양을 결심했지만, 법적 절차가 끝나지 않았다는 이유로 아이와 함께할 시간을 보장받지 못했던 공백을, 한 공공기관이 제도로 메웠다.수원시청소년청년재단(이사장 최종진)이 공공기관 최초로 예비양부모를 위한 '입양준비 휴직 제도'를 도입하며 입양가정 지원의 새로운 기준을 제시했다.수원시청소년청년재단은 올해부터 재단 소속 직원이 법원의 공식 입양 허가 이전 단계에서 '임시양육결정'을 받아 아이를 돌보게 될 경우, 최대 6개월간 무급 휴직을 사용할 수 있도록 하는 제도를 시행한다고 27일 밝혔다. 입양 확정 전이라도 아이와 안정적으로 적응할 수 있는 시간을 제도적으로 보장하겠다는 취지다.현행 '남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률'에 따르면, 자녀를 입양한 경우에도 육아휴직 사용이 가능하다. 그러나 2025년 입양체계 개편으로 신설된 '임시양육결정' 기간에는 법적으로 자녀로 인정되지 않아 육아휴직 대상에서 제외되는 한계가 있었다. 입양을 준비하는 예비양부모들이 제도의 사각지대에 놓여온 이유다.이 같은 문제를 개선하기 위한 입법 논의도 국회에서 시작됐다. 임시양육결정을 받은 예비양부모에게도 육아휴직을 허용하는 법안이 발의됐지만, 아직 제도화로 이어지지는 못한 상태다. 재단의 이번 결정은 법과 제도 사이의 공백을 현장에서 먼저 메운 선제적 조치라는 평가가 나온다.최종진 수원시청소년청년재단 이사장은 "공적 입양체계 전환 등 입양가정 지원을 위한 사회적 논의가 확대되는 상황에서, 입양을 결심한 직원이 있다면 (입양 확정 이전 단계부터 아이와) 안정적으로 적응해 나갈 수 있도록 재단이 지원하겠다"고 말했다.이번 제도 도입은 단순한 복지 확대를 넘어, 공공기관이 사회 변화에 어떻게 응답해야 하는지를 보여주는 사례로 주목된다. 입양을 '개인의 선택'이 아닌 '사회가 함께 책임져야 할 과정'으로 인식하고, 제도가 현실을 따라가지 못할 때 조직이 먼저 움직일 수 있음을 보여줬다는 점에서 의미가 크다.입양체계 개편을 둘러싼 논의가 이어지는 가운데, 수원시청소년청년재단의 실험이 다른 공공기관과 민간 영역으로 확산할 수 있을지 주목된다.