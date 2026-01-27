법원이 다시 확인한 위헌... 미군정포고령 2호 위반 3명 무죄

큰사진보기 ▲창원마산 한국전쟁민간인희생자 창원위령탑. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

한국전쟁 전후 군인과 경찰에 의해 집단학살됐던 민간인 3명이 사건 발생 70여 년이 훨씬 지난 뒤 법원에서 무죄를 선고받았다.창원지방법원 마산지원 형사3단독(김남일 부장판사)은 27일 고 노상도, 차생길, 양아무개씨에 대한 미군정포고령 제2호 위반 재심 사건에서 무죄를 선고했다. 김 판사의 선고에 앞서 검사는 이들 모두에 대해 무죄를 구형했다.미군정포고령 제2호는 해방 직후인 1945년 9월 7일, 태평양미국육군최고지휘관 맥아더가 조선 주민을 대상으로 발표한 포고를 말한다. 포고·명령·지시를 위반하거나 미국인 및 기타 연합국의 인명과 소유물, 보안을 해치고 공중 치안과 질서를 교란할 경우 처벌하도록 규정했다.그동안 법원은 미군정포고령 제2호에 대해 "내용 자체가 지나치게 광범위하고 포괄적이며 추상적이어서 통상의 판단 능력을 가진 국민이 어떤 행위가 법률로 금지되는지 예견하기 어렵다"며 형벌의 종류조차 가늠할 수 없어 죄형법정주의에 위배된다고 판단해 왔다.이번 재심은 한국전쟁전후민간인희생자 창원유족회 소속 유족들이 고인들을 대리해 법원에 재심을 신청하면서 열리게 됐다. 재판은 이날 창원지법 마산지원에서 진행됐다.고인들은 당시 미군정포고령 제2호 위반 혐의로 유죄 선고를 받은 뒤 국민보도연맹에 강제로 가입됐고, 1950년 전쟁 발발 이후 아무런 법적 절차 없이 학살됐다.앞서 3명은 진실화해를위한과거사정리위원회로부터 진실규명 결정을 받았다. 고인들은 해방 직후 '친일파 엄단', '남녀평등' 등의 주장을 펼쳤다는 이유로 미군정포고령 제2호 위반 혐의를 받았다.노치수 창원유족회 회장은 "당시 교사였던 아버지(노상도)는 여름방학 기간 '인민위원회에 전권을 넘겨라', '토지를 농민에게 줘라', '남녀평등', '친일파 색출·엄단' 등의 내용을 담은 방(대자보)을 붙였다는 이유로 미군정포고령 제2호 위반 혐의가 적용돼 징역형의 집행유예를 선고받았다"며 "출소 후 지내다 한국전쟁이 발발하면서 희생됐다"고 말했다.이날 재심 재판에서 노치수 회장은 "당시 국민 여론에 따라 국민으로서 당연히 할 수 있는 주장을 했던 것 아니냐"며 "당연히 무죄가 선고돼야 한다"고 재판부에 요청했다.김남일 판사는 고 노상도씨를 포함한 3명 모두에 대해 미군정포고령 제2호 위반 재심 사건에서 무죄를 선고했다. 다만 고 양아무개씨에게 적용됐던 왕래(교통)방해죄와 국가보안법 위반 혐의에 대해서는 '선고유예'를 밝혔다. 선고유예는 유죄는 인정되지만 형의 선고를 유예하는 것을 의미한다.고인과 유족의 법률대리를 맡았던 이명춘 변호사는 "법원이 미군정포고령 제2호가 위헌으로 무효라는 판결을 확실하게 한 판결이다. 미군정포고령 위반을 이유로 보도연맹에 강제 가입은 위법하다는 걸 다시 확인한 것에 의미가 있다"라며 "오늘 법정에서는 심리를 하면서 검사의 무죄 구형과 판사의 무죄 선고가 같이 있었다는 것도 새롭다"라고 말했다.앞서 지난 1월 7일에도 창원지법 마산지원에서 고 박응도, 박흥군, 심보섭씨가 미군정포고령 제2호 위반 재심 사건에서 무죄를 선고받았다. 이날 판결까지 포함해 창원유족회 소속 희생자 가운데 같은 재심을 통해 무죄를 선고받은 이는 앞선 1명을 포함해 모두 8명으로 늘어났다.