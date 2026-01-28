광화문 건물 지하주차장으로 출근하던 아빠, 차마 자랑을 못했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"윤미, 차 같이 타고 가도 돼?"

"제 차가 아빠 회사 주차장에 있어요."

"그래? 그럼 같이 차 가지러 가자, 아빠도 교보에 계신다니 이 참에 인사도 드리지 뭐."

"아니, 굳이 안 그러셔도 돼요, 제가 차를 가져올게요."

"아냐, 같이 가는 게 시간도 절약되고 좋잖아."

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ hybridnighthawk on Unsplash 관련사진보기

"아빠, 나 선배랑 같이 왔어."

"오, 윤미 왔구나!"

"응, 이쪽은 H 선배, 같은 문화부. 내 차로 같이 퇴근하려고."

"멜로디스(교보문고 안에 있던 카페)에서 저녁 안 먹고 갈래?"

"아니 싫어, 선배 지금 집에 가야 돼."

"아냐 윤미, 나 밥 먹고 가도 괜찮은데?"

큰사진보기 ▲아빠가 일하시는 곳에서 손자가 나란히 걷는 모습. ⓒ 김윤미 관련사진보기

"아빠, 그때 참 미안했어. 아빠를 더 반가워하고, 선배한테 아빠 자랑도 더 많이 했어야 했는데. 그때 나는 눈에 보이는 것들이 전부인 줄 알았어. 아빠 덕분에 교보문고에서 책을 보며 세상에 대한 호기심을 키웠고, 그 흙 묻은 작업복 덕분에 지금의 내가 있다는 걸 알았어야 했는데. 성실하고 건강하게 그 자리를 지켜줘서 정말 고마워요. 아빠가 항상 먼저 다정하게 다가와 준 덕분에, 이제 나도 사랑한다는 말을 할 수 있게 되었어. 정말 사랑해요, 아빠."

큰사진보기 ▲아빠의 답문자글을 아빠에게 카톡으로 보내드린 후 돌아온 아빠의 답장 (2026년 1월27일) ⓒ 김윤미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

아빠가 2000년대 후반까지 30년 가까이 다니다 퇴직한 직장은 광화문 한복판의 24층 건물이었다. 아빠의 일은 건물 조경 관리였다. 아빠의 사무실은 번쩍거리는 24층 어디에도 없었다.회사는 나선형 지하 주차장 중간, 원통형 공간에 작은 책상 하나와 커피포트 하나 놓을 만한 자리를 내줬다. 건물 지하 1층에서 주차장으로 나와 걸어올라 들어가야 하는, 작고 어두운 공간이었다. 흔히 보는 아파트 경비실과 비슷했다.2005년 7월, 내가 출근하던 영자신문사는 교보문고에서 길 하나만 건너 골목으로 들어가면 있는 사랑의열매 건물에 있었다. 입사 2주 만에 명동에서 광화문으로 회사가 이사하면서 편집국은 깨끗하고 넓어졌고, 나는 그 밝은 공간에서 취재를 하고 새하얀 노트북으로 기사를 썼다.아빠는 딸과 광화문으로 같이 출근하니 너무 좋아했다. 중고차였던 기아 레토나 조수석에 아빠를 태우고 광화문으로 향해 달리던 내 마음은 한없이 가벼웠다. 수습 시절이라 차는 아빠 회사 주차장에 늘 세워뒀다. 한때는 진로 문제로 아빠 속을 썩였지만, 결국은 내 길을 찾았다는 걸 출근할 때마다 아빠에게 보여준 것 같아 괜히 더 기세등등했다.그러던 어느 날 회사 선배가 퇴근하면서 물었다.선배 집은 우리 집과 차로 5분 거리였다.나는 더 이상 핑곗거리를 찾지 못했고, 결국 우리는 함께 아빠 사무실로 갔다. 지하 주차장을 나와 나선형 출차길로 걸어 올라가다가 중간 원통에 있는 문을 열고 '조경관리실'로 들어갔다.놀란 아빠는 반갑게 인사했다.나는 쭈뼛쭈뼛 댔다. 말이 짧게만 나왔다. 이상적인 그림은 내가 선배를 소개시키면서 회사 일이 얼마나 재밌는지도 얘기하고, 아빠도 같이 차 타고 집에 가자고 하는 거였다. 하지만 현실의 나는 아빠의 작업복과 허름한 사무실이 선배 눈에 어떻게 보이려나 걱정하고 있었다.재떨이에 수북히 쌓인 담배꽁초와 믹스커피 흔적이 남은 종이컵의 냄새가 섞여 속이 울렁거렸다. 빨리 나가고 싶었다. 아빠가 지긋이 웃으며 물었다.어색한 대화를 얼른 끊고 나는 아득바득 우겨서, "우리 먼저 갈게. 이따 집에서 봐"라고 퉁명스럽게 내뱉고 서둘러 지하 사무실을 나왔다.선배는 왜 그리 아빠한테 인상 쓰고 툴툴 거리냐고 가볍게 핀잔을 줬는데 나는 회사에서 숨기던 나의 진짜 모습(엄마가 안 계시고, 아빠는 노동을 하는 직업을 가진 것을 약점이라 생각하던 어리석은 나)을 다 들켜버린 것 같아서 운전하는 내내 마음이 불편했다. 그리고 내려준 선배네 아파트가 으리으리해서 더 화가 났다.지금 와서 생각하니 나는 일한 지도 얼마 되지 않으면서, 편한 사무실에서 펜대 굴려 기사 쓴다고 괜히 목에 힘을 주고 다녔다. 반면 아빠는 수십 년 동안 흙을 손에 묻혀가며 나무 가지를 치고, 시든 꽃을 솎아내는 일을 매일 했다. 형광등 하나 켜진 어두운 공간에서 조경 도면을 그리고 지우기를 반복했고, 사다리에 올라 병든 나무에 수액을 꽂았다. 땡볕 아래에서는 굽어앉아 모종을 화단으로 옮겨 심었다.아빠 화사 건물 1층의 반짝거리는 넓은 실내에 대나무들이 쭉쭉 서 있는 모습이나 출입구 근처의 화사한 화단을 보면 아빠가 참 자랑스러웠지만, 광화문에 행사가 밤 늦게 있는 날이나 새해 종 치는 행사가 있는 날이 있는 무렵엔 안쓰러웠다. 사람들이 빌딩 근처 나무들을 밟고 올라가서 망가진 나무들을 아빠가 복구해야 했기 때문이다.​광화문에 있는 본사뿐 아니라 지방 지사들 건물 조경까지 챙기느라 아빠는 출장도 잦았다. 그 수고를 20대의 나는 가늠하지 못했다. 사실은 아빠의 흙 묻은 손을 내가 밟고 올라가 공부하고 시험 보고 입사까지 할 수 있었다는 걸 몰랐다. 그걸 다 알지도 못한 채, 눈앞의 허름한 사무실 하나 때문에 아빠를 잠시라도 부끄러워했던 내가 지금은 더 부끄럽다.아빠는 퇴직 후에도 조경 일을 이어서 했고 지금은 익산에 있는 식물원을 관리하신다. 올해 팔순인 아빠는 지금도 일을 하실 때 행복해 보인다. AI 시대가 온다고 해도, 흙을 만지고 나무를 살리는 일은 사람이 해야 한다는 걸 아빠를 보며 더 절실히 깨닫는다. 그래서 요즘은 아빠가 더 자랑스럽다.나는 자라면서 아빠를 대하는 태도가 몇 년 주기로 변했다. 어린 시절에는 아빠 껌딱지였다가 사춘기 시절에는 분노와 짜증만을 쏟아내고 대학 시절 공부 좀 한다고 우쭐대더니 기자가 된 후엔 아빠를 가르치려드는 모습까지 선을 넘어갔다. 그런데 아빠는 내가 태어난 후로 지금까지 변하지 않는 다정함으로 나를 대했다.당신은 낡은 등산복을 입고 다니시면서도 "내가 군대에서 다림질 엄청 잘 하는 사람으로 유명했잖아" 하면서 딸 교복 블라우스를 아침에 꼬박꼬박 다려주던 아빠. 그렇게 성실한 아빠는 지금도 "눈이 왔지만 식물원에 손님들이 나무 얘기 해주니 좋아했다" 같은 짤막한 몇 줄들을 하루도 빠짐없이 일기로 써 놓으신다.2005년에 내가 선배와 교보 사무실에 찾아왔던 그 날은 뭐라고 쓰셨을까. 분명히 "윤미가 선배랑 찾아와 반가웠다"라고 쓰셨을 거다.