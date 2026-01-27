이 대통령, 27일 이해찬 전 총리 빈소 찾는다

큰사진보기 ▲27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련되어 있다. 이 전 총리는 베트남 출장 중 지난 23일 심근경색으로 쓰러져 병원으로 긴급 이송된 지 이틀만에 숨을 거뒀다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

이재명 대통령이 27일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾아 조문할 예정이다.앞서 장례위원회 상임 집행위원장을 맡은 조정식 대통령 정무특보는 이날 기자들을 만나 "이재명 대통령께서는 오늘 중 빈소를 찾아오실 예정이다. (대통령이) 현재 업무 중이시기 때문에 업무를 보시고 오늘 중으로 빈소를 찾을 예정이란 걸 말씀드린다"고 밝혔다.현직 대통령이 전직 국무총리의 빈소를 직접 찾아 조문하는 전례가 드물지만, 고인과의 각별한 인연 등을 고려한 결정으로 보인다. 이 대통령은 앞서 이 부의장 별세에 "대한민국은 오늘 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다. 고인의 별세 소식에 비통한 마음을 금할 수 없다"며 애도를 표한 바 있다.한편, 이 수석부의장의 장례는 이날부터 오는 31일까지 닷새간 진행된다. 장례 형식은 사회장으로 엄수하되 정부 차원의 예우를 갖추기 위해 대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합해 치러진다.이에 따라 상임 장례위원장은 김민석 국무총리가, 시민사회 및 정당 상임 공동장례위원장은 백낙청 서울대 명예교수와 정청래 더불어민주당 대표가 맡기로 했다. 공동 집행위원장은 조승래 민주당 사무총장, 윤호중 행정안전부 장관, 방용승 민주평통 사무처장이 맡기로 했다.