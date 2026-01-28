[뉴스채굴꾼] '사이버 괴롭힘' 처벌하자던 배현진, SNS에 아동 사진 박제?

큰사진보기 ▲배현진 의원이 14일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 2026 국민의힘 서울시당 신년 인사회에서 신년사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

온라인 댓글에 반말을 썼다는 이유로 일반 시민의 가족 사진을 공개한 배현진 국민의힘 의원의 행동을 두고 논란이 확산되고 있다. 이를 두고 단순한 '부적절 논란'을 넘어, 개인정보 무단 공개를 둘러싼 법적·윤리적 문제까지 제기되는 상황이다.사건은 지난 일요일(1월 25일) 오후 배 의원의 페이스북에서 발생했다. 배 의원은 이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회한 것을 언급하며, 단순 철회가 아니라 수사로 이어져야 한다는 취지의 게시글을 올렸다. 이 과정에서 이 전 후보자가 자신의 옛 지역구였던 '서울 중구·성동구을'의 동향을 내부자를 통해 파악했다는 주장과 함께, 보복할 경우에는 가만히 있지 않겠다는 강한 표현도 덧붙였다.게시글이 올라간 지 약 10분 뒤, 한 이용자가 "니는 가만히 있어라"라는 댓글을 달았다. 이에 배 의원은 곧바로 "내 페북 와서 반말 큰 소리네"라고 대댓글을 남겼다. 문제는 그 다음이었다. 배 의원은 그로부터 약 4분 뒤 "자식 사진 걸어놓고 악플질"이라는 문구와 함께, 해당 이용자의 페이스북 계정 커버 사진을 캡처해 다시 대댓글로 게시했다. 사진에는 여자 아이로 보이는 미성년자의 얼굴이 모자이크 없이 그대로 노출돼 있었다. 이 사실이 알려지자, 정치적 공방을 넘어 "국회의원이 일반 시민의 가족 사진을 공개적으로 '박제'했다"는 비판이 잇따랐다.논란이 커진 배경에는 '독싱(doxing)' 개념이 있다. 독싱은 온라인에서 특정인을 표적으로 삼아 개인정보나 사생활 정보를 수집 후, 온라인에 공개함으로써 괴롭히는 행위를 뜻한다. 미국, 네덜란드, 홍콩 등 일부 국가는 이를 명시적으로 처벌하고 있지만, 우리나라는 독싱을 직접 처벌하는 규정이 없어 현행법상 명확한 처벌 공백이 존재한다. 바로 이 지점을 문제 삼아, 배현진 의원 본인이 최근 법안을 발의했다는 점에서 이번 논란은 더 주목받고 있다.배 의원은 지난 1월 14일, 개인정보를 온라인에 공개해 위협하거나 괴롭히는 행위에 대해 형법보다 가중 처벌할 수 있도록 하는 내용의 정보통신망법 개정안을 대표 발의했다. 법안 제안 이유로는 이별, 중고거래 갈등, 장난, 복수 등을 이유로 피해자의 연락처나 사생활 정보를 공개해 불특정 다수의 전화·문자·협박·괴롭힘을 유도하는 범죄가 급증하고 있다는 점을 들었다.만약 법안이 통과될 경우, 온라인상에서 타인의 개인정보를 무단으로 공개하는 행위는 가중 처벌 대상이 된다. 이 때문에 배 의원의 행위는 부적절했다는 지적을 피하기 어려워 보인다.그렇다면 현행법상 처벌은 가능할까. 이에 대해 민변 정보보호위원회 간사를 맡고 있는 최새얀 변호사는 "법 위반으로 단정하기는 쉽지 않다"고 설명한다. 개인정보보호법 제18조와 제59조는 개인정보의 무단 이용이나 악의적 사용을 금지하고 있지만, 위반 주체는 원칙적으로 '개인정보 처리자'다. 댓글 작성자와 배 의원의 관계에서 배 의원을 개인정보 처리자로 보기에는 법리적으로 다툼의 여지가 크다는 것이다.다만 문제의 사진이 모자이크 없이 대댓글로 게시됐고, 아동의 얼굴이 포함돼 있다는 점에서 아동복지법 위반 소지가 제기될 수는 있지만, 실제 형사 처벌로 이어지기는 쉽지 않다는 설명이다. 명예훼손 혐의로 고소는 가능하나, 비방 목적이 있었는지를 두고 치열한 다툼이 예상된다.법적으로 처벌이 쉽지 않다는 점과 별개로, 정치인의 행위로서 적절했느냐는 또 다른 문제다. 특히 배 의원이 독싱 처벌 필요성을 강조하며 직접 법안을 발의한 당사자라는 점에서, 이번 행동은 더 큰 모순으로 읽힌다. 온라인 신상공개의 위험성을 누구보다도 강하게 문제 삼았던 인물이, 정작 자신의 SNS에서는 일반 시민의 가족 사진을 그대로 노출했다는 점 때문이다.이번 논란은 현행법의 공백과 함께, 공적 지위를 가진 정치인이 온라인 공간에서 어떤 책임을 져야 하는지를 다시 묻게 한다. 특히 "개인정보 무단 공개는 중대한 범죄"라고 강조하며 법안을 발의한 정치인의 행동이라는 점에서, 그 메시지는 더 무겁게 다가온다.