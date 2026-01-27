메뉴 건너뛰기

경제

광주전라

26.01.27 14:14최종 업데이트 26.01.27 14:14

여수·순천상의, "광주·전남 행정통합 '동부권 소부장 특화' 명문화해야"

산업 전략 빠진 행정통합 지역 소멸 가속화…광양만권 국가 전략 제조 플랫폼 격상 요구

여수·순천상공회의소는 27일 여수상공회의소 열린마루에서 공동 기자회견을 열고, 전남·광주 대통합 논의와 관련해 전남 동부권을 국가 전략 소부장 제조 권역으로 특별법에 명확히 명문화해야 한다는 공동 입장문을 발표했다. ⓒ 최연수 기자

여수·순천 상공회의소가 광주·전남 행정통합과 관련해 전남 동부권을 반도체 중심의 '국가 전략 소부장(소재·부품·장비) 특화 제조 권역'으로 재편할 것을 요구했다.

전남 동부권 양 상의는 27일 여수상공회의소 열린마루에서 공동 기자회견을 열고 "전남·광주 대통합 논의와 관련해 전남 동부권을 국가 전략적 산업의 한 축으로 명확히 위치시켜야 한다"며 이같이 주장했다.

이들은 "산업 전략이 빠진 행정통합은 지역 소멸을 가속화할 뿐"이라며, "여수 율촌과 순천 해룡을 잇는 광양만권을 국가 전략 제조 플랫폼으로 격상시켜야 한다"고 말했다.

이어 "행정통합 과정에서 산업 기능의 명확한 역할 분담이 설정되지 않을 경우, 기존 국가 제조 기능을 상실할 것"이라며 "이렇게 된다면 인구 유출과 산업 공동화라는 구조적 리스크에 직면하게 될 가능성이 높다"고 경고했다.

이에 대한 해법으로 반도체 소부장 산업을 전남 동부권의 석유화학·철강 인프라를 고부가 체계로 전환을 제시했다. 향후 AI 로봇, 우주 방산까지 확장 가능한 미래 산업 축을 구축해야 한다는 구상이다.

따라서 앞으로 제정될 '광주·전남 통합 특별법'에 ▲전남 동부권의 국가 전략 제조·소부장 핵심 권역 명시 ▲권역형 산업 재편 방향 반영 ▲제조 축 유지·강화를 위한 제도적 장치 마련 등을 반드시 포함할 것을 촉구했다.

끝으로 양 상의는 "이번 요구는 특정 지역의 이익을 넘어 대한민국 제조업의 미래를 지키기 위한 책임 있는 제안"이라며, "제도적으로 명문화되지 않은 약속은 실효성이 없는 만큼, 정책 설계 단계부터 반드시 반영돼야 한다"고 강조했다.

댓글
